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Locale· 2 min citire
Un șofer a paralizat linia 21 din București: și-a lăsat mașina pe șine, iar tramvaiele au stat pe loc aproape o oră
Tramvai pe șine
Un tramvai de pe linia 21 a rămas blocat luni, 20 iulie, timp de aproape o oră, după ce un autoturism a fost parcat direct pe șine. Incidentul s-a produs pe strada Cavafii Vechi, pe sensul de mers spre Piața Sfântul Gheorghe, iar circulația tramvaielor a fost oprită până când mașina a fost îndepărtată.
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