Accident grav pe E85, în județul Neamț. Șase persoane au fost rănite, inclusiv trei copii, după impactul dintre un autotren cu butelii și un autoturism

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 iul. 2026, 20:58

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs luni seară pe drumul european E85, în comuna Săbăoani, județul Neamț, unde un autotren încărcat cu butelii și un autoturism s-au ciocnit violent. În urma impactului, șase persoane au fost rănite, dintre care trei sunt copii, iar două femei au rămas încarcerate și au avut nevoie de intervenția echipelor de descarcerare.

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