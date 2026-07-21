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Un bărbat a murit după ce un bolovan a căzut peste o mașină, pe Valea Oltului

Accident pe DN7

Accident pe DN7

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 iul. 2026, 08:26
Actualizat21 iul. 2026, 08:27

Un bărbat de aproximativ 65 de ani și-a pierdut viața după ce un bolovan s-a desprins și a căzut peste autoturismul în care se afla, pe DN7, între Boița și Lazaret. Victima a fost scoasă inconștientă din mașină, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale, medicul aflat la fața locului a fost nevoit să declare decesul.

UPDATE: Bărbatul a murit

IGSU a anunțat decesul bărbatului în vârstă de aproximativ 65 de ani. „În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la fața locului, unul dintre ocupanți nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent declarând decesul acestuia”.

Știre inițială: Bolovan căzut peste un autoturism pe DN 7

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a trimis de urgență mai multe echipaje în zona accidentului pentru îndepărtarea bolovanului și salvarea persoanei rămase blocate în autoturism. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, una de stingere, un echipaj SMURD cu medic și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

În sprijinul salvatorilor a fost trimis și elicopterul SMURD, având în vedere gravitatea situației și starea victimei. Intervenția s-a desfășurat pe DN 7, între Boița și Lazaret, într-o zonă în care echipele au fost nevoite să îndepărteze bolovanul căzut peste mașină.

Un bărbat de aproximativ 65 de ani a rămas încarcerat

În autoturism se aflau două persoane în momentul producerii incidentului. Una dintre ele s-a autoevacuat, însă un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani a rămas prins în interiorul mașinii și a fost găsit inconștient de echipele de salvare.

Pompierii au reușit să îl extragă dintre fiarele autoturismului, după o intervenție de descarcerare. Imediat după ce a fost scos din mașină, echipajele medicale au început manevrele de resuscitare.

Salvatorii încearcă să îi salveze viața

Bărbatul se află în stare gravă, iar medicii continuă manevrele pentru a-i reporni funcțiile vitale. Toate resursele mobilizate la fața locului participă la gestionarea intervenției și la acordarea ajutorului medical de urgență.

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