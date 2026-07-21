Tragedie pe râul Bega: un băiat de 16 ani a fost găsit fără viață de scafandri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 08:10

Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în râul Bega, în zona localității Chizătău, județul Timiș. Băiatul a fost căutat de mai multe echipaje de salvare, iar scafandrii au reușit să îl găsească și să îl aducă la mal, însă manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.

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