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Locale· 2 min citire
Tragedie pe râul Bega: un băiat de 16 ani a fost găsit fără viață de scafandri
Adolescent înecat în râul Bega/ Sursa foto: Pressalert.ro
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în râul Bega, în zona localității Chizătău, județul Timiș. Băiatul a fost căutat de mai multe echipaje de salvare, iar scafandrii au reușit să îl găsească și să îl aducă la mal, însă manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.
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