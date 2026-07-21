Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Echipajul petrolierului care a explodat în Marea Neagră, salvat. Trei persoane au fost rănite: nava transporta peste 3.790 de tone de propan
Explozie petrolier Marea Neagră
Publicat21 iul. 2026, 09:42
Actualizat21 iul. 2026, 10:17
Un incendiu a izbucnit la bordul unei nave care transporta peste 3.790 de tone de propan, în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați de autoritățile române, însă trei dintre ei au fost răniți, au anunțat reprezentanții IGSU.
Citește și
- 09:14Trafic feroviar blocat între Movila și Fetești din cazua unei avarii la linia de contact. CFR Călători anunță întârzieri
- 09:06Doi membri ai clanului Cîrpaci, capturați la Caransebeș. Ar fi sechestrat un român și l-ar fi obligat să „doneze” un rinichi
- 08:55Bilanțul inundațiilor din Prahova: 10 localități afectate de viituri, zeci de gospodării inundate-FOTO
- 08:34Accident grav în municipiul Sibiu. O persoană a fost rănită, după ce mașina sa a fost lovită de tren
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News