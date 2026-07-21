Echipajul petrolierului care a explodat în Marea Neagră, salvat. Trei persoane au fost rănite: nava transporta peste 3.790 de tone de propan

Publicat 21 iul. 2026, 09:42 Actualizat 21 iul. 2026, 10:17

Un incendiu a izbucnit la bordul unei nave care transporta peste 3.790 de tone de propan, în Marea Neagră, la aproximativ 20 de mile marine de Sfântu Gheorghe. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost salvați de autoritățile române, însă trei dintre ei au fost răniți, au anunțat reprezentanții IGSU.

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