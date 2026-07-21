Un bărbat a căzut de pe un pod în râul Moldova, în zona microhidrocentralei din Roman. A fost scos în ultima clipă din apă de un trecător

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 15:00

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a căzut marți de pe un pod în râul Moldova, în zona microhidrocentralei din municipiul Roman, județul Neamț. Acesta a fost salvat de un trecător aflat în apropiere, care l-a scos din apă înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

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