Alertă în Iași! Intervenție de amploare după ce o femeie s-ar fi baricadat în locuință și ar fi amenințat că își pune capăt zilelor

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 iul. 2026, 16:37

Mobilizare impresionantă a echipajelor de intervenție în județul Iași, după un apel la 112 care anunța că o femeie s-a încuiat în locuință și amenință că se sinucide. La fața locului au fost trimiși pompieri, polițiști, cadre medicale și un negociator, iar intervenția s-a încheiat fără victime.

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