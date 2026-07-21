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Alertă în Iași! Intervenție de amploare după ce o femeie s-ar fi baricadat în locuință și ar fi amenințat că își pune capăt zilelor

Pompieri

Pompieri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 21 iul. 2026, 16:37

Mobilizare impresionantă a echipajelor de intervenție în județul Iași, după un apel la 112 care anunța că o femeie s-a încuiat în locuință și amenință că se sinucide. La fața locului au fost trimiși pompieri, polițiști, cadre medicale și un negociator, iar intervenția s-a încheiat fără victime.

Apel la 112 care a declanșat o intervenție de urgență

Incidentul a avut loc marți în localitatea Lunca Cetățuii, comuna Ciurea, unde autoritățile au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență 112.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, apelul semnala că o femeie s-a încuiat în locuință și ar intenționa să își ia viața.

În urma sesizării, a fost activat un dispozitiv complex de intervenție pentru gestionarea situației și prevenirea unei eventuale tragedii.

Pompieri, polițiști, ambulanță și negociator, mobilizați la fața locului

Pentru intervenție, ISU Iași a trimis o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială destinată salvărilor de la înălțime și o pernă pneumatică de salvare, utilizată în situații de risc major.

La acțiune au participat și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, precum și un negociator specializat, care a contribuit la gestionarea situației.

Femeia a fost găsită conștientă și transportată la spital

Intervenția s-a încheiat cu succes, iar femeia a fost găsită în locuință conștientă și fără urme vizibile de autovătămare.

După evaluarea inițială, aceasta a fost preluată de polițiști, iar ulterior a fost transportată de echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Iași la o unitate medicală.

Medicii urmează să efectueze investigații și o evaluare de specialitate pentru a stabili starea de sănătate a femeii și măsurile necesare în continuare.

Reprezentanții ISU Iași au precizat că intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar colaborarea dintre pompieri, polițiști, cadrele medicale și negociator a făcut posibilă soluționarea cazului fără ca persoana implicată să sufere răni.

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