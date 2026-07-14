Noi negocieri pentru guvern, la Palatul Cotroceni. Șanse mici de a avea un executiv înainte de septembrie – SURSE

Publicat 14 iul. 2026, 16:46 Actualizat 14 iul. 2026, 16:48

Sursele politice citate de Realitatea Plus indică faptul că săptămâna viitoare ar putea avea loc o nouă rundă de discuții la Cotroceni, între președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții, pentru formarea guvernului. Negocierile sunt considerate esențiale pentru stabilitatea politică, dar calendarul rămâne incert.

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