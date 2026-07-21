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Locale· 1 min citire
Accident grav în municipiul Sibiu. O persoană a fost rănită, după ce mașina sa a fost lovită de tren
FOTO: ISU Sibiu
Publicat21 iul. 2026, 08:34
Actualizat21 iul. 2026, 09:17
Un accident grav a avut loc marți, în municipiul Sibiu, unde un autoturism a fost lovit de un tren. În urma impactului, o persoană a fost rănită și primește îngrijiri medicale la fața locului, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).
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