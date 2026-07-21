O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în Brașov. Este al 12-lea exemplar ucis în acest an

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 13:14

O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în zona Hotelului Piatra Mare, după ce a revenit de mai multe ori în apropierea turiștilor și localnicilor. Animalul fusese alungat în repetate rânduri, însă măsurile luate nu au avut efect.

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