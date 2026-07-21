Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în Brașov. Este al 12-lea exemplar ucis în acest an
Ursoaică
O ursoaică a fost capturată și eutanasiată în zona Hotelului Piatra Mare, după ce a revenit de mai multe ori în apropierea turiștilor și localnicilor. Animalul fusese alungat în repetate rânduri, însă măsurile luate nu au avut efect.
Citește și
- 12:40Copil de 14 ani, lovit de o mașină la Tuzla. A fost dus inconștient la spital
- 11:03MApN, pregătit să intervină după ce petrolierul cu propan a explodat în Marea Neagră
- 09:42Echipajul petrolierului care a explodat în Marea Neagră, salvat. Trei persoane au fost rănite: nava transporta peste 3.790 de tone de propan
- 09:14Trafic feroviar blocat între Movila și Fetești din cazua unei avarii la linia de contact. CFR Călători anunță întârzieri
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News