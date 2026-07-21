România începe vaccinarea oilor și caprelor împotriva pestei rumegătoarelor mici. Primele județe vizate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 15:29

România va începe vaccinarea oilor și caprelor împotriva pestei rumegătoarelor mici, după ce autoritățile au primit acordul de principiu al Comisiei Europene. Campania va începe în județele Constanța și Tulcea, iar fermierii vor beneficia gratuit de 1,2 milioane de doze de vaccin.

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