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Copil de 14 ani, lovit de o mașină la Tuzla. A fost dus inconștient la spital

Poliția Română

Poliția Română

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 12:40

Un băiat de 14 ani a fost grav rănit marți, după ce a fost lovit de o mașină în localitatea Tuzla, județul Constanța. Adolescentul a fost găsit în stare de inconștiență și transportat de urgență la spital.

Două echipaje SMURD au intervenit la Tuzla

Accidentul a avut loc pe strada Principală din Tuzla. La fața locului au fost trimise două echipaje SMURD, care i-au acordat băiatului primele îngrijiri medicale. Victima a fost preluată în stare gravă și transportată la spital. Deocamdată, autoritățile nu au oferit alte informații despre starea sa.

Trafic îngreunat pe DN 39 Constanța-Mangalia

Circulația pe DN 39, în zona localității Tuzla, se desfășoară dirijat, deoarece polițiștii fac cercetări la locul accidentului. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte indicațiile agenților. Polițiștii estimează că traficul va reveni la normal după ora 13:00.

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