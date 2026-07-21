Copil de 14 ani, lovit de o mașină la Tuzla. A fost dus inconștient la spital

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 12:40

Un băiat de 14 ani a fost grav rănit marți, după ce a fost lovit de o mașină în localitatea Tuzla, județul Constanța. Adolescentul a fost găsit în stare de inconștiență și transportat de urgență la spital.

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