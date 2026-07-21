Bilanțul inundațiilor din Prahova: 10 localități afectate de viituri, zeci de gospodării inundate-FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 08:55

Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au provocat inundații în mai multe zone din județul Prahova. 10 localități au fost afectate de acumulările de apă, iar peste 200 de pompieri au fost mobilizați în teren pentru a veni în sprijinul populației și pentru a gestiona situațiile de urgență.

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