Trafic feroviar blocat între Movila și Fetești din cazua unei avarii la linia de contact. CFR Călători anunță întârzieri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 iul. 2026, 09:14

Circulația feroviară este întreruptă marți dimineață pe secțiunea Movila – Fetești, după scoaterea accidentală de sub tensiune a liniei de contact de pe Firul 2, în timp ce Firul 1 este închis permanent. Anunțul a fost făcut de CFR Călători, care a subliniat că echipele de intervenție lucrează pentru remedierea avariei și reluarea circulației în condiții de siguranță.

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