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Trafic blocat parțial pe Centura București! Un camion încărcat cu cereale s-a răsturnat

Camion răsturnat

Camion răsturnat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 iul. 2026, 20:24

Circulația rutieră pe Centura București se desfășoară cu dificultate luni seară, după ce un autocamion încărcat cu cereale s-a răsturnat în apropierea sensului giratoriu din Ștefănești. Incidentul a afectat traficul din zonă, iar autoritățile intervin pentru eliberarea carosabilului și reluarea circulației în condiții normale.

Camion răsturnat pe DNCB, în apropiere de Ștefănești

Potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) București, autocamionul s-a răsturnat direct pe partea carosabilă, iar încărcătura de cereale s-a împrăștiat pe șosea, îngreunând circulația pe Centura Capitalei.

Din cauza incidentului, traficul a fost restricționat, iar șoferii sunt nevoiți să circule cu prudență în zona afectată.

Circulația se desfășoară pe o singură bandă

Echipele DRDP București au ajuns rapid la fața locului și au luat măsuri pentru menținerea traficului deschis pe o singură bandă de circulație, până la finalizarea operațiunilor de degajare.

Intervenția este una complexă, deoarece, pe lângă îndepărtarea autocamionului răsturnat, trebuie curățată și cantitatea mare de cereale împrăștiată pe carosabil.

Macara și utilaje speciale, mobilizate pentru degajarea drumului

Pentru repunerea camionului pe roți și eliberarea completă a șoselei, autoritățile au solicitat intervenția unor utilaje de mare capacitate, inclusiv o macara.

Operațiunile vor continua până când vehiculul va fi îndepărtat, iar carosabilul va fi curățat în totalitate, astfel încât circulația să poată reveni la normal.

Recomandările autorităților pentru șoferi

Reprezentanții DRDP București le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită în zona sensului giratoriu de la Ștefănești, să reducă viteza și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.

Până la finalizarea intervenției, șoferii trebuie să ia în calcul posibile întârzieri și să adapteze traseul, dacă este posibil, pentru a evita aglomerația formată pe Centura București.

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