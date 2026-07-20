Trafic blocat parțial pe Centura București! Un camion încărcat cu cereale s-a răsturnat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 iul. 2026, 20:24

Circulația rutieră pe Centura București se desfășoară cu dificultate luni seară, după ce un autocamion încărcat cu cereale s-a răsturnat în apropierea sensului giratoriu din Ștefănești. Incidentul a afectat traficul din zonă, iar autoritățile intervin pentru eliberarea carosabilului și reluarea circulației în condiții normale.

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