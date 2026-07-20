Restricții de trafic pe A0-A2 spre Constanța: breteaua directă va fi închisă timp de trei zile

Șoferii care pleacă spre litoral trebuie să se pregătească pentru restricții importante în zona Nodului Rutier A0/A2. Breteaua directă către Constanța va fi închisă complet timp de trei zile, iar traficul va fi deviat pe o rută alternativă stabilită de autorități.
Breteaua spre Constanța se închide timp de trei zile
Restricția intră în vigoare marți, 21 iulie, la ora 07:00, și va rămâne valabilă până joi, 23 iulie, la ora 23:00. În acest interval, circulația pe breteaua directă din Nodul Rutier A0/A2, pe direcția Constanța, va fi oprită pentru efectuarea unor lucrări de reparații la carosabil.
Închiderea poate îngreuna deplasarea spre litoral, mai ales în perioadele cu trafic intens. Pentru a evita formarea unor blocaje, șoferii vor fi redirecționați pe un traseu care presupune coborârea de pe A0, întoarcerea pe A2 și revenirea pe direcția către Constanța.
Ruta alternativă pentru șoferii care merg spre litoral
Autoritățile au anunțat traseul pe care îl pot urma conducătorii auto pe durata lucrărilor. Ruta alternativă permite ieșirea temporară de pe traseul direct și revenirea pe Autostrada A2, fără ca șoferii să fie nevoiți să caute drumuri secundare.
„În perioada închiderii circulației pe direcția de deplasare către Constanța participanții la trafic pot folosi următoarea rută de deplasare: A0 km 52+400 – coborâre de pe A0 pe Autostrada A2 calea2 km 13+400 – ieșire de pe A2 în zona km 13+100 și urcare pe A0 în zona km 52+400 – coborâre de pe A0 în zona km 52+800 pe A2 calea 1 km 13+300 – Constanța”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri București.
Traficul spre mare ar putea fi îngreunat
Șoferii sunt sfătuiți să urmărească indicatoarele temporare și să acorde atenție semnalizării din zona nodului rutier. Traseul alternativ poate duce la creșterea timpului de deplasare, mai ales dacă numărul mașinilor care se îndreaptă spre litoral va fi ridicat. Lucrările sunt programate să se încheie joi seara, la ora 23:00. După finalizarea intervențiilor la carosabil, breteaua directă spre Constanța ar urma să fie redeschisă circulației.