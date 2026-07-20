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Accident demn de cascadorii râsului în Botoșani. O mașină scăpată de sub control a ajuns în bucătăria unei gospodării

FOTO: Botosani News

FOTO: Botosani News

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 08:56

Un accident grav s-a produs duminică seară în satul Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani. Un tânăr aflat la volanul unui autoturism a pierdut controlul volanului, iar mașina a părăsit carosabilul și a ajuns în bucătăria unei gospodării.

Mașina a distrus gardul proprietății și o bucătărie de vară

În urma impactului, autoturismul a rupt gardul proprietății și a distrus bucătăria de vară, provocând pagube materiale importante. Din fericire, în zonă nu se aflau persoane în momentul producerii accidentului, astfel că nimeni nu a fost rănit.

Șoferul a reușit să iasă singur din autoturism și nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit echipaje de pompieri și polițiști, care au demarat cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Șoferul vinovat va supora costurile pentru repararea pagubelor

Potrivit primelor verificări efectuate de oamenii legii, una dintre cauzele probabile ale accidentului este viteza neadaptată la condițiile de drum. Conducătorul auto va suporta costurile pentru repararea pagubelor produse și va răspunde conform legii, în funcție de concluziile anchetei.

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