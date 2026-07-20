Accident demn de cascadorii râsului în Botoșani. O mașină scăpată de sub control a ajuns în bucătăria unei gospodării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 08:56

Un accident grav s-a produs duminică seară în satul Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani. Un tânăr aflat la volanul unui autoturism a pierdut controlul volanului, iar mașina a părăsit carosabilul și a ajuns în bucătăria unei gospodării.

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