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Locale· 1 min citire
Accident demn de cascadorii râsului în Botoșani. O mașină scăpată de sub control a ajuns în bucătăria unei gospodării
FOTO: Botosani News
Un accident grav s-a produs duminică seară în satul Baranca, comuna Hudești, județul Botoșani. Un tânăr aflat la volanul unui autoturism a pierdut controlul volanului, iar mașina a părăsit carosabilul și a ajuns în bucătăria unei gospodării.
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