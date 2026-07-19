Accident pe Muntele Gaina. Un bărbat aflat într-un cort, lovit de un autoturism scăpat de sub control

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 15:09

Un accident grav a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Muntele Găina. Un bărbat aflat într-un cort a fost rănit după ce un autoturism neasigurat corespunzător s-a pus în mișcare și a ajuns în zona în care acesta era campat.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre cortMuntele Găinaaccident