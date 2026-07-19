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Accident pe Muntele Gaina. Un bărbat aflat într-un cort, lovit de un autoturism scăpat de sub control

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 15:09

Un accident grav a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Muntele Găina. Un bărbat aflat într-un cort a fost rănit după ce un autoturism neasigurat corespunzător s-a pus în mișcare și a ajuns în zona în care acesta era campat.

Victima a fost transportată la spital

”La data de 19 iulie 2026, în jurul orei 01.50, un bărbat în vârstă de 38 de ani, din localitatea Vârfurile, județul Arad, în timp ce se afla pe Muntele Găina din localitatea Avram Iancu, nu și-ar fi asigurat corespunzător autovehiculul, acesta fiind staționat pe un teren viran, cu o înclinare accentuată. Ulterior, autovehiculul s-ar fi deplasat spontan și a acroșat un cort în interiorul căruia se afla un bărbat, în vârstă de 41 de ani, din municipiul Sibiu”, a transmis IPJ Alba.

În urma accidentului, bărbatul de 41 de ani a suferit mai multe leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliția a deschis un dosar penal deschis pentru vătămare corporală

Bărbatul de 38 de ani, care deținea autoturismul, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,34 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, într-un dosar penal deschis pentru vătămare corporală din culpă.

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