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Ținte aeriene detectate în apropierea graniței României. A fost emis un mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 17:18

Alertă în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, duminică, un grup de ținte aeriene în apropierea graniței cu România, la aproximativ 15 kilometri est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Ca măsură de precauție, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea

”Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat duminică, 19 iulie, ora 13.19, un grup de ţinte aeriene la o distanţă de aproximativ 15 km Est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 13.57”, anunţă Ministerul Apărării într-un comunicat oficial. 

Nu au fost înregistrate încălcări ale spațiului aerian românesc

Potrivit reprezentanților instituției, nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian, motiv pentru care alerta aeriană a încetat la ora 14.34.

”MApN monitorizează permanent situaţia şi informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente, menţinând permanent legătura cu acestea”, menționează sursa citată.


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