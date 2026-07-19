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Locale· 1 min citire
Ținte aeriene detectate în apropierea graniței României. A fost emis un mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea
FOTO: Arhivă
Alertă în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, duminică, un grup de ținte aeriene în apropierea graniței cu România, la aproximativ 15 kilometri est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Ca măsură de precauție, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.
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