Ținte aeriene detectate în apropierea graniței României. A fost emis un mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 17:18

Alertă în nordul județului Tulcea, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, duminică, un grup de ținte aeriene în apropierea graniței cu România, la aproximativ 15 kilometri est de localitatea Vâlcove, Ucraina. Ca măsură de precauție, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian.

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