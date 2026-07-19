Părăpăd în județul Neamț, aflat sub Cod roșu de furtuni. Mai multe străzi și case sunt acoperite de ape -VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 17:07

Ploile torențiale au provocat inundații majore în județul Neamț, aflat duminică sub avertizare nowcasting cod roșu de furtuni. Mai multe gospodării și străzi din comuna Dragomirești au fost inundate, iar echipele de intervenție acționează pentru evacuarea apei și limitarea efectelor produse de viitură, potrivit autorităților.

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