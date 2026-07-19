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Părăpăd în județul Neamț, aflat sub Cod roșu de furtuni. Mai multe străzi și case sunt acoperite de ape -VIDEO

FOTO: Captură TVMneamt

FOTO: Captură TVMneamt

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 17:07

Ploile torențiale au provocat inundații majore în județul Neamț, aflat duminică sub avertizare nowcasting cod roșu de furtuni. Mai multe gospodării și străzi din comuna Dragomirești au fost inundate, iar echipele de intervenție acționează pentru evacuarea apei și limitarea efectelor produse de viitură, potrivit autorităților.

Pompierii intervin în gospodării și pe drumurile afectate

”Forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Dragomirești acționează în comuna Dragomirești pentru evacuarea apei din două gospodării, case și curți, din satul Vad. Totodată, echipele intervin pentru îndepărtarea aluviunilor depuse pe carosabil în satul Hlăpești”, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

Mai multe mesaje RO-Alert, după avertizările cod roșu

Pe parcursul zilei, autoritățile au emis în repetate rânduri mesaje RO-Alert, după ce meteorologii au instituit avertizări nowcasting cod roșu pentru mai multe zone din județ. Alertele au vizat averse torențiale cu acumulări de peste 50-60 l/mp, descărcări electrice frecvente, vijelii cu rafale de peste 90 km/h și căderi de grindină de dimensiuni medii.

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