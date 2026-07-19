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Misiuni contra cronometru în zonele montane ale județului Bihor. Salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea unor turişti aflaţi în dificultate

FOTO: Salvamont

FOTO: Salvamont

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 14:56

Salvamontiștii din Bihor au desfășurat, în ultimele ore, mai multe intervenții pentru salvarea unor turiști aflați în dificultate în zona montană a județului. Două dintre misiuni s-au desfășurat în condiții dificile, pe timpul nopții, contracronometru.

Mai mulți turiști au rămas blocați pe munte

Două dintre intervenţii au avut loc în zona Padiş, unde mai mulţi turişti au cerut sprijin după ce i-a prins noaptea pe traseele turistice de munte. Unii dintre ei se deplasau cu dificultate, fiind epuizaţi. Au fost preluaţi de către salvatori şi coborâţi în siguranţă, intervenţiile terminându-se după miezul nopţii.

O altă acţiune a avut loc la Stâna de Vale pentru căutarea şi recuperarea unei persoane care s-a rătăcit şi a ajuns într-o zonă de abrupt stâncos în afara traseului turistic. Din cauza terenului accidentat şi a faptului că solul în zonă este acoperit cu doborâturi, deplasarea acesteia era extrem de dificilă, motiv pentru care a solicitat sprijinul salvamontiştilor. Acţiunea de recuperare de la Stâna de Vale s-a încheiat în jurul orei 02:30.

Recomandările Salvamont

Duminică, salvamontiştii din Bihor participă la o nouă acţiune, tot în zona Padiş.

Salvatorii le recomandă celor care urcă pe munte să poarte echipament corespunzător şi să se documenteze bine cu privire la traseele pe care vor să urce.

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