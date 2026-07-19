Misiuni contra cronometru în zonele montane ale județului Bihor. Salvamontiștii au intervenit pentru recuperarea unor turişti aflaţi în dificultate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 iul. 2026, 14:56

Salvamontiștii din Bihor au desfășurat, în ultimele ore, mai multe intervenții pentru salvarea unor turiști aflați în dificultate în zona montană a județului. Două dintre misiuni s-au desfășurat în condiții dificile, pe timpul nopții, contracronometru.

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