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Isterie la deschiderea unui magazin din Capitală. Pensionari luați cu ambulanța, s-au îmbrâncit pentru cașcaval la 3 lei și sare la 1 leu

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Scris deRealitatea.NET
Publicat18 iul. 2026, 15:49
Actualizat18 iul. 2026, 15:50
SursăRealitatea PLUS

Haos la deschiderea unui magazin alimentar din București, unde sute de persoane s-au îmbulzit pentru a cumpăra produse românești vândute la prețuri foarte mici. În aglomerația creată, mai mulți pensionari au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost preluați de ambulanțe, după ce s-au îmbrâncit pentru a prinde ofertele, printre care cașcaval la 3 lei, sare la 1 leu și ulei la 2 lei. Jandarmii au intervenit pentru a calma mulțimea și a restabili ordinea.

”A fost rupere de oase”

Pensionară: Știți ce a fost aici? Rupere de oase!

Reporter Realitatea PLUS: De cât timp așteptați?

Pensionar: De vreo două... două ore.

Reporter Realitatea PLUS: Și merită așteptarea?

Pensionar: Dar ce să facem? Să vedem ce găsim înăuntru.

Reporter Realitatea PLUS: Ce vreți să cumpărați?

Pensionar: Vreau să văd produsele, ca să știu dacă mai vin. Că dacă nu-mi plac, nu mai vin.

”E greu, dar când ai copii mici, te sacrifici”

Reporter Realitatea PLUS: Dar de ce să stați astăzi pe căldura asta și să nu veniți în altă zi, când e mai liber?

Pensionar: Păi am zis și eu că vine aici o organizație frumoasă, vine cu câte o sticlă de apă de la fraierii ăștia care s-au adunat... printre care și eu.

Bărbat care a stat la rând: E greu, dar când ai copii mici... te sacrifici. Păi am trei copii mici și încerc să văd despre ce-i vorba, că poate iau și eu un produs mai de calitate la un preț mult mai bun.

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