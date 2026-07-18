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Locale· 1 min citire
Isterie la deschiderea unui magazin din Capitală. Pensionari luați cu ambulanța, s-au îmbrâncit pentru cașcaval la 3 lei și sare la 1 leu
Publicat18 iul. 2026, 15:49
Actualizat18 iul. 2026, 15:50
SursăRealitatea PLUS
Haos la deschiderea unui magazin alimentar din București, unde sute de persoane s-au îmbulzit pentru a cumpăra produse românești vândute la prețuri foarte mici. În aglomerația creată, mai mulți pensionari au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost preluați de ambulanțe, după ce s-au îmbrâncit pentru a prinde ofertele, printre care cașcaval la 3 lei, sare la 1 leu și ulei la 2 lei. Jandarmii au intervenit pentru a calma mulțimea și a restabili ordinea.
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