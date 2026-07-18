Isterie la deschiderea unui magazin din Capitală. Pensionari luați cu ambulanța, s-au îmbrâncit pentru cașcaval la 3 lei și sare la 1 leu

Publicat 18 iul. 2026, 15:49 Actualizat 18 iul. 2026, 15:50 Sursă Realitatea PLUS

Haos la deschiderea unui magazin alimentar din București, unde sute de persoane s-au îmbulzit pentru a cumpăra produse românești vândute la prețuri foarte mici. În aglomerația creată, mai mulți pensionari au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost preluați de ambulanțe, după ce s-au îmbrâncit pentru a prinde ofertele, printre care cașcaval la 3 lei, sare la 1 leu și ulei la 2 lei. Jandarmii au intervenit pentru a calma mulțimea și a restabili ordinea.

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