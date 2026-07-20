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Accident grav în județul Vrancea: o femeie și un copil de 12 ani au fost transportați la spital

Accident în Vrancea/ Sursa foto: Monitorul de Vrancea

Accident în Vrancea/ Sursa foto: Monitorul de Vrancea

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 09:10

Două persoane, printre care și un copil în vârstă de 12 ani, au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică seara, în zona gării din localitatea Doaga, județul Vrancea. În eveniment au fost implicate două autoturisme, iar victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului înainte de a fi duse la Spitalul Județean Focșani.

Accident rutier în zona gării din Doaga

Dispeceratul Serviciului de Ambulanță Județean Vrancea a fost alertat în data de 19 iulie 2026, în jurul orei 19:35, prin numărul unic de urgență 112. Accidentul s-a produs în zona blocurilor aflate în apropierea gării din localitatea Doaga, iar la fața locului a fost trimisă imediat o ambulanță cu asistent medical din cadrul Substației Mărășești.

Polițiștii au fost anunțați, în jurul orei 19:57, despre producerea accidentului pe DN24, în afara localității Mărășești. Din primele verificări efectuate, un bărbat de 33 de ani, din județul Galați, care conducea un autoturism, ar fi intrat în coliziune cu o mașină condusă de un bărbat de 48 de ani, din același județ.

O femeie și un copil au avut nevoie de îngrijiri medicale

În urma evaluării făcute la locul accidentului, echipajul medical a identificat două victime. O femeie în vârstă de 48 de ani a suferit un traumatism toracic și traumatisme la nivelul membrelor superioare, iar copilul de 12 ani a prezentat un atac de panică sever provocat de impact.

Cele două victime au fost stabilizate la fața locului de personalul medical, după care au fost transportate în siguranță la Spitalul Județean Focșani. Acestea au fost preluate pentru investigații amănunțite și pentru acordarea tratamentului de specialitate.

Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest

Cei doi conducători auto implicați în accident au fost testați de polițiști cu aparatul etilotest. Rezultatele au fost negative în ambele cazuri, ceea ce înseamnă că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool înainte de producerea coliziunii. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul și care au fost împrejurările care au dus la impactul dintre cele două autoturisme.

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