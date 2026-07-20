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Locale· 2 min citire
Accident grav în județul Vrancea: o femeie și un copil de 12 ani au fost transportați la spital
Accident în Vrancea/ Sursa foto: Monitorul de Vrancea
Două persoane, printre care și un copil în vârstă de 12 ani, au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs duminică seara, în zona gării din localitatea Doaga, județul Vrancea. În eveniment au fost implicate două autoturisme, iar victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului înainte de a fi duse la Spitalul Județean Focșani.
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