Cod roșu de furtună în București și Ilfov. A fost emis un mesaj RO-Alert. Șefa ANM:”Vom avea 60 de litri pe metru pătrat”

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Bucureștiul și județul Ilfov se află sub o avertizare nowcasting de cod portocaliu, fiind așteptate ploi torențiale, vijelii și, izolat, căderi de grindină.
UPDATE - Cod rosu de furtună în Capitală
Autoritățile au emis un nou mesaj RO-Alert privind intrarea în vigoare a unui Cod roșu, prin care avertizează populația asupra unor fenomene meteorologice severe.
Potrivit alertei, în intervalul 16:32–17:30 sunt prognozate vijelii cu rafale de până la 90 km/h, averse torențiale, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină cu diametrul cuprins între 1 și 3 centimetri. Cetățenii sunt îndemnați să evite deplasările și să se adăpostească până la încetarea fenomenelor periculoase.
Șefa ANM: ”Vom avea 60 de litri pe metru pătrat”
”Într-adevăr, vorbim despre o după-amiază în care fenomenele de instabilitate atmosferică vor fi deosebit de intense. Avem o avertizare cod portocaliu extinsă pentru jumătatea nordică a Moldovei, dar și pentru masivele montane din sudul și estul României”, a declarat Elena Maeescu, la Realitatea PLUS.
În aceste zone, meteorologii se așteaptă ca pe intervale scurte de timp, ”să se acumuleze cantități de apă de 25–40 l/mp, iar izolat chiar peste 50–60 l/mp, inclusiv în zona montană a județului Prahova”.
De asemenea, șefa ANM a anunțat că au fost emise mai multe avertizări meteorologice de tip nowcasting, cod roșu, pentru zone din județele Neamț, Covasna și Brașov.
”În ceea ce privește Bucureștiul și județul Ilfov, este în vigoare un cod portocaliu de tip nowcasting. Sunt prognozate averse torențiale ce pot cumula 25–40 l/mp, intensificări ale vântului cu rafale de 70–80 km/h și nu excludem căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 2–3 cm”, a mai spus Elena Mateescu
A fost emis un mesaj RO-Alert
Între timp, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert prin care avertizează populația din București și județul Ilfov cu privire la manifestarea unor fenomene meteorologice periculoase. Potrivit alertei, până la ora 17:00 sunt prognozate averse torențiale cu acumulări de 25-40 l/mp, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu rafale de 70-80 km/h și căderi de grindină cu diametrul de 2-3 centimetri. Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările și să ia măsuri de adăpostire și autoprotecție.