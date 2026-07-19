Cod roșu de furtună în București și Ilfov. A fost emis un mesaj RO-Alert. Șefa ANM:”Vom avea 60 de litri pe metru pătrat”

Publicat 19 iul. 2026, 16:21 Actualizat 19 iul. 2026, 16:40 Sursă Realitatea PLUS

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a declarat duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Bucureștiul și județul Ilfov se află sub o avertizare nowcasting de cod portocaliu, fiind așteptate ploi torențiale, vijelii și, izolat, căderi de grindină.

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