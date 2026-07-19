Realitatea.NET
Vremea· 1 min citire

Coduri ROȘU și PORTOCALIU pentru mai multe județe. Urgia lovește cu ploi torențiale și grindină - VIDEO

Averse torentiale cu grindina

Averse torentiale cu grindina

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iul. 2026, 15:11
Actualizat19 iul. 2026, 15:16

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări COD ROȘU succesive pentru județul Neamț, unde se semnalează grindină de mari dimensiuni, averse torențiale de peste 50–60 l/mp, descărcări electrice frecvente și vijelii cu rafale ce depășesc 90 km/h. Fenomenele extreme afectează mai multe localități.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică după-amiază, două avertizări nowcasting COD ROȘU, valabile în intervale scurte, dar cu fenomene violente, în județul Neamț.

Avertizările nowcasting de COD ROȘU indică fenomene meteorologice extreme, cu impact imediat, care pot produce pagube semnificative în intervale scurte. Grindina de 5–7 cm și rafalele de peste 90 km/h sunt considerate fenomene severe, cu potențial de distrugere a acoperișurilor, autovehiculelor și culturilor agricole.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cod rosuvreme severaANMgrindina

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Vremea

Mai Multe