Coduri ROȘU și PORTOCALIU pentru mai multe județe. Urgia lovește cu ploi torențiale și grindină - VIDEO

Publicat 19 iul. 2026, 15:11 Actualizat 19 iul. 2026, 15:16

Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări COD ROȘU succesive pentru județul Neamț, unde se semnalează grindină de mari dimensiuni, averse torențiale de peste 50–60 l/mp, descărcări electrice frecvente și vijelii cu rafale ce depășesc 90 km/h. Fenomenele extreme afectează mai multe localități.

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