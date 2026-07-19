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Coduri ROȘU și PORTOCALIU pentru mai multe județe. Urgia lovește cu ploi torențiale și grindină - VIDEO
Averse torentiale cu grindina
Publicat19 iul. 2026, 15:11
Actualizat19 iul. 2026, 15:16
Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări COD ROȘU succesive pentru județul Neamț, unde se semnalează grindină de mari dimensiuni, averse torențiale de peste 50–60 l/mp, descărcări electrice frecvente și vijelii cu rafale ce depășesc 90 km/h. Fenomenele extreme afectează mai multe localități.
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