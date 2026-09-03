Rogobete acuză USR de trădare după demersul LIBE: cere anchetă pentru protecția fondurilor UE

Publicat 3 sept. 2026, 13:16 Actualizat 3 sept. 2026, 13:19

Alexandru Rogobete lansează acuzații grave la adresa USR după demersul din Comisia LIBE privind situația statului de drept din România. Fostul ministru al Sănătății susține că solicitarea unor măsuri europene care ar putea afecta finanțarea României pentru un avantaj politic intern ar reprezenta „trădare de țară”.

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