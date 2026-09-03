Rogobete acuză USR de trădare după demersul LIBE: cere anchetă pentru protecția fondurilor UE

Alexandru Rogobete lansează acuzații grave la adresa USR după demersul din Comisia LIBE privind situația statului de drept din România. Fostul ministru al Sănătății susține că solicitarea unor măsuri europene care ar putea afecta finanțarea României pentru un avantaj politic intern ar reprezenta „trădare de țară”.
Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete lansează un atac dur la adresa USR după demersul din Comisia LIBE a Parlamentului European privind situația statului de drept din România. Acesta acuză formațiunea că ar fi încercat să folosească instituțiile europene în lupta politică internă și vorbește despre un posibil act de „trădare de țară”.
Rogobete susține că USR a încercat să promoveze în Comisia LIBE o rezoluție privind România, însă inițiativa nu a strâns susținerea necesară pentru a merge mai departe.
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De ce acuză Alexandru Rogobete USR de „trădare de țară”?
Rogobete consideră că orice demers prin care fondurile europene destinate României ar putea fi blocate sau condiționate pentru obținerea unui avantaj în politica internă depășește limitele unei dispute normale între partide.
„Să ceri instituțiilor europene să blocheze sau să condiționeze banii europeni destinați României doar pentru a obține un avantaj în războiul politic intern este, din punctul meu de vedere, un gest de o gravitate fără precedent. Este trădare de țară”, a transmis liderul social-democrat.
Acuzația de „trădare de țară” reprezintă poziția politică exprimată de Rogobete în legătură cu demersurile Grupului Renew și ale USR.
Ce spune Rogobete despre demersul din Comisia LIBE?
Fostul ministru afirmă că USR a încercat să promoveze o rezoluție privind situația statului de drept din România, însă aceasta nu a obținut sprijinul necesar.
„USR a încercat în Comisia LIBE a Parlamentului European să promoveze o rezoluție privind situația statului de drept din România. Demersul nu a obținut susținerea necesară pentru a merge mai departe”, se arată în mesajul publicat de Rogobete.
Rogobete critică în special posibilitatea ca disputa politică internă să ajungă să afecteze accesul României la fondurile europene.
Cere Alexandru Rogobete o anchetă?
Da. Fostul ministru consideră legitimă inclusiv întrebarea dacă acțiunile unor reprezentanți politici sau eventualele demersuri ale Guvernului Bolojan ar trebui analizate de instituțiile judiciare competente.
„Cred că este legitimă inclusiv întrebarea dacă nu se impune deschiderea unei anchete de către instituțiile judiciare competente pentru a stabili dacă acțiunile unor reprezentanți politici și eventualele decizii sau demersuri ale Guvernului demis condus de Ilie Bolojan au încălcat legea și dacă pot intra sub incidența unor infracțiuni împotriva statului”, notează Rogobete.
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Afirmația nu înseamnă că o asemenea anchetă a fost deja deschisă, ci reprezintă o solicitare și o întrebare ridicată public de fostul ministru.
Ce mesaj transmite fostul ministru către USR?
Rogobete spune că disputele politice sunt normale într-o democrație, dar consideră că acestea nu trebuie să ajungă să afecteze interesele României sau accesul țării la finanțarea europeană.
„Nu poți cere sancționarea României pentru a-ți salva partidul. Nu poți transforma miliardele de euro destinate românilor într-o armă de negociere politică”, a mai declarat Rogobete.
Atacul vine într-un moment în care tensiunile dintre PSD și USR s-au amplificat, iar disputa politică s-a mutat inclusiv în instituțiile europene. Rogobete își construiește mesajul în jurul ideii că lupta dintre partide nu trebuie să pună în pericol fondurile europene destinate României.