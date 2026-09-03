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Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu, atac devastator la adresa USR: „Pentru a face scut în jurul unui condamnat, USR își trădează țara! A trecut o linie a iresponsabilității politice”
Liderul PSD Sorin Grindeanu
Publicat3 sept. 2026, 11:30
Actualizat3 sept. 2026, 11:31
Sorin Grindeanu lansează unul dintre cele mai dure atacuri politice din ultimele luni, acuzând USR că ar fi încercat, prin grupul Renew, să împingă în Comisia LIBE o rezoluție care punea sub semnul întrebării statul de drept din România. „A trecut o linie a iresponsabilității politice pe care niciun partid românesc nu ar trebui să o încalce”, a transmis Grindeanu într-un mesaj pe Facebook.
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