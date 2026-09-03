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Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu, atac devastator la adresa USR: „Pentru a face scut în jurul unui condamnat, USR își trădează țara! A trecut o linie a iresponsabilității politice”

Liderul PSD Sorin Grindeanu

Liderul PSD Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 11:30
Actualizat3 sept. 2026, 11:31

Sorin Grindeanu lansează unul dintre cele mai dure atacuri politice din ultimele luni, acuzând USR că ar fi încercat, prin grupul Renew, să împingă în Comisia LIBE o rezoluție care punea sub semnul întrebării statul de drept din România. „A trecut o linie a iresponsabilității politice pe care niciun partid românesc nu ar trebui să o încalce”, a transmis Grindeanu într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit liderului social-democrat, rezoluția care lovea in interesele României ar fi putut ajunge în plenul Parlamentului European, dacă nu era blocată de social-democrații europeni și de PPE.

Rând pe rând, minciunile useriștilor și ale altor trădători de dreapta au fost contracarate cu argumente”, afirmă Grindeanu, subliniind că o astfel de rezoluție ar fi afectat grav imaginea României, într-un moment în care investițiile străine sunt deja în scădere.

Grindeanu acuză USR că ar fi folosit România „ca armă în propriul război politic”: „Când ajungi să pui sub semnul întrebării statul de drept din România, afectezi credibilitatea noastră în fața partenerilor externi”. El subliniază că „Fritz nu este România! Este doar un politician condamnat definitiv”.

Grindeanu mai afirmă că USR „nu este România, ci o haită de bezmetici trădători” care ar sacrifica interesele țării pentru propriile poziții politice. „PSD se va bate cu acești trădători peste tot! Fiecare zi cu ei la putere înseamnă încă o zi în care economia este pulverizată și justiția atacată”.

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