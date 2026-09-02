Tanczos Barna nu exclude un guvern PSD-AUR: ”Probabil s-ar ajunge acolo”

Tanczos Barna, senator UDMR și vicepremier interimar, a declarat miercuri seară, că nu exclude posiblitatea unui guvern PSD-AUR, ”pentru că dacă asta este linia pe care se merge, probabil s-ar ajunge acolo”.
”Nu exclud să ducă către un guvern PSD-AUR”
”Ne uităm la acele declaraţii pe care le-au făcut unii cu privire la liniile de demarcaţie, cum nu vor face majorităţi şi uite, prima dată a fost o negociere în secret care după aceea s-a aflat că a avut loc atunci când Guvernul Veştea a fost propus şi s-a încercat învestirea. Atunci mulţi n-au recunoscut, dar existat o negociere concretă pentru voturi în plenul Senatului şi Camerei împreună, pentru Parlament, pentru învestirea acelui guvern. Acum avem deja un pas următor, o evoluţie acestui lucru, o asociere, o coaliţie formală, scrisă, semnată de aceste forţe politice, nu exclud să ducă către un guvern PSD-AUR, pentru că dacă asta este linia pe care se merge, probabil s-ar ajunge acolo”, a declarat Tanczos Barna, la un post de televiziune, potrivit sursei.
Senatorul UDMR a subliniat că, deşi fragmentarea ”foarte mare” a Parlamentului este o situaţie complet nouă pentru România, această situaţie nu reprezintă o noutate pentru Europa, amintind că foarte multe state ale Uniunii Europene ”au trăit şi au simţit pe propria piele ce înseamnă să aibă o fragmentare foarte mare Parlamentul şi ce înseamnă să ţii împreună 4-5 partide într-o coaliţie care, la un moment dat, formează un guvern după care se destramă”.
”Nu se poate guverna aşa”
Totodată, oficialul a admis că nu vede care este ieşirea din această situaţie în momentul de faţă, însă a subliniat că ea nu trebuie continuată.
”Eu, în calitate de ministru interimar, vă spun că nu se poate guverna aşa, nu se poate lucra eficient aşa şi această stare de guvernare şi prin miniştri interimari trebuie să înceteze în cel mai scurt timp posibil şi cineva trebuie să formeze o majoritate”, a conchis reprezentantul UDMR.