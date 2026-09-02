Tanczos Barna nu exclude un guvern PSD-AUR: ”Probabil s-ar ajunge acolo”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 23:34

Tanczos Barna, senator UDMR și vicepremier interimar, a declarat miercuri seară, că nu exclude posiblitatea unui guvern PSD-AUR, ”pentru că dacă asta este linia pe care se merge, probabil s-ar ajunge acolo”.

Distribuie articolul