Gheorghe Piperea atacă dur PNL și USR după boicotul din Parlament: „Este o jignire la adresa inteligenței românilor”

Publicat 2 sept. 2026, 15:27 Sursă Realitatea PLUS

Gheorghe Piperea atacă dur PNL și USR după boicotul din Parlament și respinge acuzațiile privind existența unei alianțe de guvernare PSD-AUR. Europarlamentarul susține că liberalii și USR refuză să accepte noua configurație din Legislativ și îi critică direct pe Oana Țoiu, Radu Miruță și Ilie Bolojan.

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