”Afacerea SAFE”: controverse uriașe și întrebări fără răspuns. AUR a depus la DNA o sesizare privind posibile fapte de corupție

Publicat 2 sept. 2026, 22:05 Actualizat 2 sept. 2026, 22:08 Sursă Realitatea PLUS

George Simion lansează acuzații grave și anunță că AUR sesizează DNA în scandalul programului SAFE! Liderul opoziției susține că, la fel ca în cazul PNRR, și în acest program există suspiciuni de corupție și cere verificarea modului în care sunt cheltuite miliardele de euro pentru înzestrarea Armatei. În centrul controverselor apar contractele cu Rheinmetall, diferențe de sute de milioane de euro între sumele anunțate și noi întrebări privind selecția furnizorilor și derularea achizițiilor. România are la dispoziție aproximativ 16,7 miliarde de euro prin SAFE, bani care însă trebuie rambursați începând din 2035.

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