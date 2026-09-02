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Politica· 1 min citire

George Simion aruncă bomba: ”AUR depune sesizare la DNA privind programul SAFE”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 16:33
Actualizat2 sept. 2026, 16:34
SursăRealitatea PLUS

George Simion a anunțat miercuri că AUR va depune la DNA o sesizare privind posibile fapte de corupție în legătură cu programul SAFE. Liderul AUR a comparat programul cu PNRR, despre care susține că a fost „păgubos pentru România”, și afirmă că există suspiciuni de corupție și în cazul SAFE.

”PNRR și SAFE, programe păguboase pentru România”

”Programul PNRR pentru care nu a existat un vot aici în Parlamentul României, dar îmi aduc aminte exact momentul când AUR a fost singurul partid care a tras semnalele de alarmă și a refuzat să cotizeze la programul acesta, la PNRR, prin creșterea cotizației României la Euroatom. Programul PNRR, cum a fost gestionat de către coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, a fost unul păgubos. La fel de păgubos, plin de acuzații de corupție, este și programul SAFE”, a declarat președintele AUR în cadrul unei conferințe de presă.

”AUR depune sesizare la DNA privind programul SAFE”

Mai mult, George Simion a anunțat că AUR va depune la DNA o sesizare privind posibile fapte de corupție în legătură cu programul SAFE.

”Din acest punct de vedere, vă anunț că astăzi, la Direcția Națională Anticorupție, AUR va depune o sesizare, un denunț privind posibile fapte de corupție și atrag atenția încă o dată, cum am făcut-o și în alte conferințe de presă, ca cei care sunt implicați în posibile fapte de corupție să nu meargă mai departe cu ele. Nu vreau să fac nominalizări”, a mai spus acesta.

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