Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
George Simion aruncă bomba: ”AUR depune sesizare la DNA privind programul SAFE”
Publicat2 sept. 2026, 16:33
Actualizat2 sept. 2026, 16:34
SursăRealitatea PLUS
George Simion a anunțat miercuri că AUR va depune la DNA o sesizare privind posibile fapte de corupție în legătură cu programul SAFE. Liderul AUR a comparat programul cu PNRR, despre care susține că a fost „păgubos pentru România”, și afirmă că există suspiciuni de corupție și în cazul SAFE.
Citește și
- 17:40Ion Cristoiu: ”Actuala echipă de la putere știe că, dacă se formează Guvernul, pleacă. Anticipatele, singura posibilitate de ieșire din criză”
- 16:51Nicușor Dan, față în față cu Antonio Costa la Cotroceni. Președintele Consiliului European vine joi la București
- 16:43Dan Tanasă (deputat AUR): ”CNA continuă să acționeze ca un aparat de cenzură. Este un nou atac la libertatea de exprimare!”
- 15:35USR, plângere în Parlamentul European împotriva României. Fritz, în centrul scadalului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News