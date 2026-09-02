George Simion aruncă bomba: ”AUR depune sesizare la DNA privind programul SAFE”

Publicat 2 sept. 2026, 16:33 Actualizat 2 sept. 2026, 16:34 Sursă Realitatea PLUS

George Simion a anunțat miercuri că AUR va depune la DNA o sesizare privind posibile fapte de corupție în legătură cu programul SAFE. Liderul AUR a comparat programul cu PNRR, despre care susține că a fost „păgubos pentru România”, și afirmă că există suspiciuni de corupție și în cazul SAFE.

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