Nicușor Dan, față în față cu Antonio Costa la Cotroceni. Președintele Consiliului European vine joi la București

Publicat 2 sept. 2026, 16:51 Actualizat 4 sept. 2026, 16:15

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi joi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, Antonio Costa. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete și discuții oficiale, iar întâlnirea se va încheia cu o conferință de presă comună.

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