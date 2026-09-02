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Politica· 2 min citire

Comisia Parlamentară cere imaginile de la întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu

Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz

Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 12:47
Actualizat2 sept. 2026, 12:48
SursăRealitate Plus

Toate înregistrările din întâlnirea secretă între Ilie Bolojan și președinta CCR vor fi puse la dispoziția comisiei din Parlament care anchetează discuția, potrivit Realitatea Plus. Decizia a fost luată miercuri, în Biroul Permanent, iar luni vor avea loc audieri. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este primul chemat să explice de ce susține că nu a știut nimic despre întâlnirea care a avut loc chiar în biroul său.

Solicitarea privind accesul la înregistrările video și audio a fost formulată de președinta Comisiei de Constituționalitate din Senat, Cosmina Cerva, și a fost aprobată de Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Concret, Cerva a solicitat să fie puse la dispoziția comisiei toate înregistrările audio și video din ziua respectivă, în care apar atât premierul interimar Ilie Bolojan, cât și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Astfel, imaginile vor ajunge la dispoziția comisiei.

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Este de așteptat ca luni, la prima întâlnire a acestei comisii, să dea explicații și președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, în biroul căruia a avut loc întâlnirea.

Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Simina Tănăsescu vineri, 14 august, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean, cu doar trei zile înainte ca CCR să judece legile integrității și să pronunțe decizia în cazul Dominic Fritz.

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