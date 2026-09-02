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Politica· 2 min citire
Comisia Parlamentară cere imaginile de la întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu
Ilie Bolojan, Simina Tanasescu, Dominic Fritz
Publicat2 sept. 2026, 12:47
Actualizat2 sept. 2026, 12:48
SursăRealitate Plus
Toate înregistrările din întâlnirea secretă între Ilie Bolojan și președinta CCR vor fi puse la dispoziția comisiei din Parlament care anchetează discuția, potrivit Realitatea Plus. Decizia a fost luată miercuri, în Biroul Permanent, iar luni vor avea loc audieri. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, este primul chemat să explice de ce susține că nu a știut nimic despre întâlnirea care a avut loc chiar în biroul său.
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