Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE. Decizia autorităților de la București, după atacul cu dronă din Leipzig

Publicat 2 sept. 2026, 18:59 Actualizat 2 sept. 2026, 19:02

Ambasadorul Rusiei la București urmează să fie convocat la Ministerul Afacerilor Externe, în urma atacului cu drone asupra aeroportului din Leipzig, atribuit Rusiei. Anunțul a fost făcut miercuri, pe platforma X, de ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, care a reiterat totodată solidaritatea României cu partenerii europeni.

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