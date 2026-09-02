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Politica· 1 min citire
Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE. Decizia autorităților de la București, după atacul cu dronă din Leipzig
FOTO: Arhivă
Publicat2 sept. 2026, 18:59
Actualizat2 sept. 2026, 19:02
Ambasadorul Rusiei la București urmează să fie convocat la Ministerul Afacerilor Externe, în urma atacului cu drone asupra aeroportului din Leipzig, atribuit Rusiei. Anunțul a fost făcut miercuri, pe platforma X, de ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, care a reiterat totodată solidaritatea României cu partenerii europeni.
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