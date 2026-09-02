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Politica· 1 min citire

Ambasadorul Rusiei, convocat din nou la MAE. Decizia autorităților de la București, după atacul cu dronă din Leipzig

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 sept. 2026, 18:59
Actualizat2 sept. 2026, 19:02

Ambasadorul Rusiei la București urmează să fie convocat la Ministerul Afacerilor Externe, în urma atacului cu drone asupra aeroportului din Leipzig, atribuit Rusiei. Anunțul a fost făcut miercuri, pe platforma X, de ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, care a reiterat totodată solidaritatea României cu partenerii europeni.

Oana Țoiu: ”Am decis convocarea Ambasadorului Federației Ruse la București, la MAE”

”În contextul stabilirii de către autoritățile germane a responsabilității Rusiei pentru atacul cu dronă asupra Aeroportului Leipzig/Halle, acționăm uniți și ferm, în calitate de state membre ale UE și aliați NATO.

România își exprimă deplina solidaritate cu Germania și cu celelalte state europene care s-au confruntat cu acțiuni hibride rusești iresponsabile și persistente, cu ingerințe și provocări. România se numără printre aceste state. Astfel de acțiuni nu vor rămâne fără răspuns.

Am decis convocarea Ambasadorului Federației Ruse la București, la Ministerul Afacerilor Externe”, a scris Oana Țoiu pe X.

Ministrul Afacerilor Externe a subliniat că România și partenerii săi europeni nu vor tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vor răspunde uniți.

”Mesajul nostru este clar: nu vom tolera acțiunile hibride ale Rusiei și vom răspunde uniți. Nu va exista impunitate. Descurajarea presupune atât capacitatea de a fi pregătiți pentru apărare, cât și voința de a impune un cost real agresorului”, a mai spus oficialul român.

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