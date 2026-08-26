Piesa secretă a lui Dolly Parton, păstrată într-o cutie sigilată. Când ar urma să fie lansată

Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 aug. 2026, 23:29

O piesă nelansată atribuită lui Dolly Parton, păstrată într-o cutie sigilată la complexul Dollywood din Tennessee, ar urma să fie făcută publică în anul 2045, cu puțin timp înainte de data la care artista ar fi împlinit 100 de ani.

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