Piesa secretă a lui Dolly Parton, păstrată într-o cutie sigilată. Când ar urma să fie lansată

O piesă nelansată atribuită lui Dolly Parton, păstrată într-o cutie sigilată la complexul Dollywood din Tennessee, ar urma să fie făcută publică în anul 2045, cu puțin timp înainte de data la care artista ar fi împlinit 100 de ani.
Cântecul, intitulat posibil „My Place In History”, se află în așa-numita „Dream Box” („Cutia Viselor”), expusă la DreamMore Resort, parte a complexului turistic Dollywood. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial al artistei, melodia ar urma să transmită viziunea sa despre viitor, dar și speranțele pe care le avea pentru generațiile următoare.
Data de lansare indicată este anul 2045, înainte de 19 ianuarie 2046, ziua în care Dolly Parton ar fi aniversat un secol de viață. În același timp, unele publicații americane notează că obiectele din cutie ar putea rămâne sigilate până chiar la momentul centenarului.
Ce conține „Dream Box” de la Dollywood
Conținutul complet al cutiei rămâne necunoscut publicului. Dolly Parton a selectat personal obiectele depozitate în interior, iar unele dintre ele sunt legate de începuturile sale, de familie și de oamenii care au susținut-o de-a lungul carierei.
Printre obiectele despre care se știe că se află în „Dream Box” se numără: un exemplar al volumului „Dream More: Celebrate The Dreamer In You”, publicat în 2012, o bucată de lemn provenită din pridvorul casei din Tennessee în care artista și-a petrecut copilăria, o cutie sigilată din lemn de castan, al cărei conținut este cunoscut doar de Dolly Parton și piesa nelansată „My Place In History”.
Artista explica, într-un mesaj referitor la proiect, că Dollywood reprezintă un vis construit în decenii, iar obiectele păstrate în cutie sunt asociate unor persoane și unor momente care au avut un rol important în devenirea sa.
Omagiu pentru unchiul Bill Owens
Cutia realizată din lemn de castan are și o încărcătură personală. Aceasta îi este dedicată unchiului lui Dolly Parton, Bill Owens, unul dintre oamenii care au sprijinit-o în perioada de început a carierei sale muzicale.
Bill Owens a fost implicat în activitatea American Chestnut Foundation, organizație care a susținut refacerea populației de castan american. Proiectele fundației au contribuit la obținerea unor varietăți mai rezistente la boala fungică ce a afectat masiv această specie de arbore în Statele Unite.
„Rockstar”, ultimul album lansat de Dolly Parton
Dolly Parton a lansat albumul „Rockstar” în noiembrie 2023. Materialul a inclus reinterpretări ale unor piese celebre, între care „(I Can't Get No) Satisfaction” și „Let It Be”, dar și colaborări cu nume importante din muzica internațională, precum Elton John, Debbie Harry și Stevie Nicks.
Cel mai recent single cunoscut al artistei este „Son Of Jolene”, lansat în colaborare cu interpreta country Belles. Piesa trimite la unul dintre cele mai cunoscute cântece din repertoriul său, „Jolene”.