Trump a oferit informații despre starea lui Mojtaba Khamenei. Ce știe președintele SUA despre ghidul suprem al Iranului

Președintele american Donald Trump susține că Mojtaba Khamenei, ghidul suprem al Iranului, nu a murit, deși acesta nu a mai fost văzut în public de la sfârșitul lunii februarie. Liderul iranian ar fi fost rănit în primele atacuri americano-israeliene asupra Iranului, în urma cărora tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis.
Afirmațiile lui Trump au fost făcute miercuri, într-un interviu acordat prezentatorului conservator Glenn Beck, și au fost relatate de AFP și Reuters.
Trump spune că liderul iranian este grav rănit
Donald Trump a respins informațiile potrivit cărora Mojtaba Khamenei ar fi murit. Președintele Statelor Unite a afirmat că acesta a supraviețuit atacului, însă a fost rănit grav.
„Nu cred că este mort. A fost rănit foarte grav”, a declarat președintele american într-un interviu pentru prezentatorul conservator Glenn Beck.
Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit în prima salvă de lovituri americano-israeliene asupra Iranului, desfășurată pe 28 februarie. În timpul aceluiași atac a fost ucis tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei.
De atunci, Mojtaba Khamenei nu a mai apărut în public. Mesajele care i-au fost atribuite au fost transmise prin comunicate, fără ca liderul iranian să aibă apariții publice.
Absența sa prelungită a alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate, dar și privind relațiile pe care le are cu alți oficiali iranieni de rang înalt, potrivit AFP.
Trump cere oprirea execuțiilor din Iran
Declarațiile despre starea lui Mojtaba Khamenei vin la scurt timp după ce Donald Trump a cerut oprirea imediată a execuțiilor manifestanților din Iran.
Președintele american a descris situația drept „o criză umanitară de proporții uriașe” și a solicitat autorităților iraniene să pună capăt execuțiilor.
„Republica Islamică Iran, aflată în plin declin, nu îşi plăteşte o mare parte din militari, în timp ce ucide manifestanţi, chiar şi atunci când aceştia nu protestează. Este vorba de o criză umanitară de proporţii gigantice, căreia trebuie să i se pună capăt IMEDIAT”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social.
Liderul de la Casa Albă nu a precizat dacă mesajul său viza un caz concret de execuție. Numărul execuțiilor din Iran a crescut însă după izbucnirea războiului, declanșat la 28 februarie prin atacurile americano-israeliene împotriva Teheranului.
Un condamnat pentru colaborare cu Israelul și SUA a fost executat
Reacția lui Donald Trump a venit după ce justiția iraniană a anunțat duminică executarea unui bărbat condamnat pentru desfășurarea unor „acţiuni operative” în favoarea Israelului și Statelor Unite în timpul manifestațiilor din ianuarie.
Cazul a fost anunțat într-un moment în care autoritățile iraniene continuă să aplice pedeapsa capitală, iar organizațiile pentru drepturile omului raportează un număr ridicat de execuții.
Situația este legată și de protestele începute în Iran la sfârșitul lunii decembrie, pe fondul creșterii costului vieții.
Protestele au început din cauza costului vieții
Mișcarea de protest declanșată inițial din motive economice s-a transformat rapid în manifestații antiguvernamentale de amploare. Protestele au atins punctul culminant în zilele de 8 și 9 ianuarie.
Autoritățile iraniene au raportat peste 3.000 de persoane ucise și au atribuit violențele unor „acte teroriste” despre care au susținut că au fost orchestrate de Statele Unite și Israel.
În schimb, organizațiile pentru apărarea drepturilor omului cu sediul în afara Iranului au afirmat că forțele de securitate au tras asupra manifestanților.
Peste 1.600 de execuții raportate în Iran
Organizația neguvernamentală Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, împreună cu organizația Ensemble contre la peine de mort (ECPM), cu sediul la Paris, afirmă că cel puțin 1.639 de persoane au fost executate în Iran.
Potrivit celor două organizații, cifra reprezintă un record începând din 1989.
În fața numărului de execuții raportate, aproximativ 30 de țări au condamnat situația din Iran într-o declarație comună semnată la jumătatea lunii august. Printre statele care au susținut documentul s-au numărat Franța, Regatul Unit și Canada.
Statele Unite, unde pedeapsa capitală există în continuare, nu au semnat declarația comună.