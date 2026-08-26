Trump a oferit informații despre starea lui Mojtaba Khamenei. Ce știe președintele SUA despre ghidul suprem al Iranului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 aug. 2026, 18:54

Președintele american Donald Trump susține că Mojtaba Khamenei, ghidul suprem al Iranului, nu a murit, deși acesta nu a mai fost văzut în public de la sfârșitul lunii februarie. Liderul iranian ar fi fost rănit în primele atacuri americano-israeliene asupra Iranului, în urma cărora tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis.

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