Elon Musk pregătește un proiect uriaș în SUA. Suma investită este imensă, mai mare ca PIB-ul Serbiei sau al Lituaniei

Publicat 26 aug. 2026, 21:35 Actualizat 26 aug. 2026, 23:09 Sursă AP

Elon Musk, prin compania sa SpaceX pregătește una dintre cele mai ambițioase extinderi ale programului Starship, compania urmând să dezvolte un nou complex în Louisiana. Proiectul ar putea transforma o zonă de coastă din apropierea Golfului Mexic într-un centru dedicat producției, lansării și transportului vehiculelor spațiale.

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