Elon Musk pregătește un proiect uriaș în SUA. Suma investită este imensă, mai mare ca PIB-ul Serbiei sau al Lituaniei

Elon Musk, prin compania sa SpaceX pregătește una dintre cele mai ambițioase extinderi ale programului Starship, compania urmând să dezvolte un nou complex în Louisiana. Proiectul ar putea transforma o zonă de coastă din apropierea Golfului Mexic într-un centru dedicat producției, lansării și transportului vehiculelor spațiale.
Guvernatorul Louisianei, Jeff Landry, a anunțat că investiția ar putea ajunge la 100 de miliarde de dolari, scrie AP. Dimensiunea proiectului ar depăși cu mult actuala bază Starbase din Texas și ar oferi SpaceX posibilitatea de a-și extinde considerabil infrastructura destinată lansărilor Starship.
Ce ar putea include Starbase Louisiana
Noul complex, denumit „Starbase Louisiana”, este conceput ca un centru în care mai multe componente ale programului Starship să fie reunite în aceeași zonă.
Planurile includ rampe pentru lansare, instalații pentru producția de combustibil și sisteme pentru generarea energiei. Complexul ar urma să dispună și de facilități destinate procesării vehiculelor.
Infrastructura ar putea fi completată de facilități pentru transport maritim în ape adânci și chiar de un aeroport propriu.
Prin concentrarea acestor activități într-un singur loc, SpaceX ar putea avea la dispoziție o infrastructură mult mai extinsă pentru operațiunile Starship.
Louisiana oferă un avantaj important față de Texas
SpaceX analizează de mai mult timp o suprafață mare de teren din apropierea coastei Golfului Mexic, iar Louisiana prezintă un avantaj important prin disponibilitatea unor suprafețe mult mai mari decât cele accesibile companiei în Texas sau Florida.
Actuala bază Starbase din Texas se întinde pe aproximativ 350 de hectare. Spațiul disponibil acolo este limitat și de necesitatea menținerii accesului public către plaja Boca Chica.
În Louisiana, situația ar fi diferită.
SpaceX ar putea avea 125.000 de hectare la dispoziție
Zona Pecan Island, luată în calcul pentru noul proiect, ar putea pune la dispoziția companiei aproximativ 125.000 de hectare.
O suprafață de asemenea dimensiuni ar permite dezvoltarea mai multor facilități și ar oferi SpaceX spațiul necesar pentru extinderea activităților legate de Starship.
Florida reprezintă, de asemenea, un punct important pentru programul Starship, unde sunt dezvoltate mai multe rampe de lansare. Spre deosebire de Louisiana, însă, infrastructura din Florida trebuie împărțită și gestionată în raport cu alte companii private din industria lansărilor spațiale.
SpaceX vrea să crească masiv numărul lansărilor
Extinderea infrastructurii este legată de obiectivele pe termen lung ale programului Starship.
SpaceX urmărește să ajungă la un ritm de lansări de ordinul zecilor pe zi și la mii de lansări anual. Un asemenea volum ar susține inclusiv planurile companiei pentru dezvoltarea unor infrastructuri orbitale de mari dimensiuni.
Pentru atingerea acestor obiective, compania are nevoie nu doar de vehicule capabile să fie lansate și reutilizate, ci și de facilități suficient de mari pentru producție, pregătire, alimentare, transport și operare.
Noua bază din Louisiana ar putea fi concepută tocmai pentru susținerea unui asemenea ritm operațional.
Proiectul se lovește și de probleme de mediu
Suprafața vizată pentru dezvoltarea complexului nu este lipsită de dificultăți.
O mare parte din zona analizată este formată din terenuri umede, iar regiunea găzduiește numeroase specii de păsări și alte animale sălbatice.
Construirea unei infrastructuri de dimensiunea celei propuse pentru „Starbase Louisiana” ar presupune, astfel, intervenții într-un teritoriu cu o importanță ecologică semnificativă.