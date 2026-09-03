UDMR atacă dur USR în scandalul funcțiilor din Parlament. Csoma Botond: „Percep la ei ipocrizie și un standard dublu”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 13:01

Deputatul UDMR Csoma Botond răspunde acuzațiilor lansate de USR după votul privind funcțiile din Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Parlamentarul acuză USR de ipocrizie și amintește momentul în care formațiunea a depus și votat alături de AUR moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.

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