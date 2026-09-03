UDMR atacă dur USR în scandalul funcțiilor din Parlament. Csoma Botond: „Percep la ei ipocrizie și un standard dublu”

Deputatul UDMR Csoma Botond răspunde acuzațiilor lansate de USR după votul privind funcțiile din Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Parlamentarul acuză USR de ipocrizie și amintește momentul în care formațiunea a depus și votat alături de AUR moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu.
UDMR ripostează dur după acuzațiile lansate de USR în scandalul împărțirii funcțiilor din Biroul Permanent al Camerei Deputaților. Deputatul Csoma Botond acuză formațiunea condusă de Dominic Fritz de „ipocrizie și un standard dublu”, după ce Cătălin Drulă a susținut că votul UDMR ar fi ajutat partidele pe care USR le numește extremiste să câștige mai multă influență în conducerea Camerei.
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Csoma Botond respinge criticile și readuce în discuție colaborarea parlamentară dintre USR și AUR din perioada moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Cîțu. Deputatul UDMR ironizează inclusiv faptul că Drulă a ales să transmită acum un mesaj în limba maghiară către electoratul UDMR.
De ce acuză UDMR USR de ipocrizie și dublu standard?
Csoma Botond spune că a explicat deja situația în care UDMR s-a aflat la votul de marți și susține că atacurile venite ulterior din partea USR ignoră propriile decizii politice ale partidului.
„Am explicat în detaliu circumstanțele situației de constrângere în care ne-am aflat în legătură cu votul de marți din Biroul Permanent. Nu revin asupra detaliilor. Am văzut că USR-ul ne-a atacat vehement. Cătălin Drulă, deputat USR, a „învățat” brusc chiar și limba maghiară pe Facebook. Mă „mir” că nu a comunicat în limba maghiară și atunci când USR și AUR au depus împreună moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîțu, au semnat împreună documentul și au votat împreună pentru adoptarea lui. Percep la ei ipocrizie și un standard dublu în acest caz”, a replicat parlamentarul UDMR.
Ce acuzații a lansat Cătălin Drulă la adresa UDMR?
Reacția UDMR a venit după ce fostul președinte USR, în prezent deputat, Cătălin Drulă, a publicat un mesaj intitulat „Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câștige teren în Parlamentul României. Dragi prieteni maghiari, citiți până la capăt”.
Drulă a susținut că votul UDMR a schimbat raportul de forțe din Biroul Permanent în favoarea AUR și SOS.
„Cu votul UDMR, de ieri (marți, n.r.), partidele extremiste cu care UDMR pretinde că se luptă au acum 4 reprezentanți (3 AUR + 1 SOS) față de partidele de dreapta USR+PNL, care au doar 2 reprezentanți. Și asta în condițiile în care USR+PNL au 94 deputați în timp ce AUR+SOS au 75 deputați. O matematică strâmbă, care s-a putut realiza doar cu votul celor de la UDMR”, a acuzat Drulă.
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UDMR respinge însă această interpretare și susține, prin vocea lui Csoma Botond, că USR nu poate condamna orice apropiere parlamentară de AUR după ce, la rândul său, a votat alături de această formațiune în trecut.
De unde a pornit scandalul privind funcțiile din Camera Deputaților?
Disputa a izbucnit după redistribuirea unor funcții din Biroul Permanent al Camerei Deputaților. PNL și USR au contestat modul în care au fost împărțite posturile și au acuzat PSD și AUR că au folosit o majoritate de conjunctură pentru a modifica structura conducerii Camerei. Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a susținut că renegocierea funcțiilor ar trebui să fie făcută de liderii grupurilor parlamentare și că modificarea componenței Biroului Permanent nu putea fi decisă în forma în care s-a procedat.
„Competența în cazul negocierii, cât și în cazul renegocierii funcțiilor din Biroul Permanent revine liderilor grupurilor parlamentare, iar nu unei majorități de conjunctură, cum este alianța de guvernare PSD - AUR - SOS (...), iar eventuala modificare a componenței Biroului Permanent ca urmare a renegocierii, ceea ce afirmă dânșii că au făcut ieri, se realizează începând cu următoarea sesiune.”
De ce au anunțat PNL și USR boicot în Camera Deputaților?
PNL și USR au decis ulterior să boicoteze activitatea parlamentară, acuzând un comportament abuziv și susținând că votul privind funcțiile de conducere ar încălca regulile parlamentare.
„Există inclusiv o decizie a Curții Constituționale. Potrivit acesteia, modul în care s-au comportat ieri în plenul Camerei Deputaților, în mod abuziv, votând o modificare nediscutată de liderii de grup, este în mod evident un comportament abuziv și nu poate să reprezinte decât începutul sau semnele instaurării unei modalități autoritare de conducere a statului român. De aceea, vom boicota astăzi toate activitățile parlamentare, cu excepția activităților de la grup, în sensul în care nu vom fi prezenți în ședința Camerei Deputaților, nu vom fi prezenți la votul final, nu vom fi prezenți la ședințele comisiilor de astăzi și nici la ședința Biroului Permanent (...)”, a spus Gabriel Andronache.