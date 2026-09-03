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Politica· 1 min citire
Crin Antonescu dă de pământ cu Bolojan și USR: „Au doar războaie de purtat. Se joacă cu destinele oamenilor”
Publicat3 sept. 2026, 09:34
SursăRealitatea PLUS
Crin Antonescu dă de pământ cu Ilie Bolojan și cu USR. Fostul lider al PNL a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că premierul demis și USR nu mai acționează ca un guvern și au doar războaie de purtat cu celelalte partide. De asemenea, Crin Antonescu a adăugat că useriștii și Bolojan au o armată de propagandă, care îi aparține fostului președinte Traian Băsescu.
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