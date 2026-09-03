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Politica· 1 min citire

Crin Antonescu dă de pământ cu Bolojan și USR: „Au doar războaie de purtat. Se joacă cu destinele oamenilor”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 09:34
SursăRealitatea PLUS

Crin Antonescu dă de pământ cu Ilie Bolojan și cu USR. Fostul lider al PNL a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că premierul demis și USR nu mai acționează ca un guvern și au doar războaie de purtat cu celelalte partide. De asemenea, Crin Antonescu a adăugat că useriștii și Bolojan au o armată de propagandă, care îi aparține fostului președinte Traian Băsescu.

Guvernul Bolojan, după cum vedeți, nu mai funcționează ca guvern. Bolojan și useriștii acționează pur și simplu ca o grupare, i-aș spune sigur cu ghilimele "teroristă" în interiorul statului român, nu au decât un interes electoral, nu au decât războaie de purtat, cu PSD, cu Pahonțu acum, de dezgropat morți, de făcut orice altceva decât lucrurile de care România are nevoie și anume o guvernare realistă, aplicată la problemele care sunt pe agendă.

Eșecul monumental, îngrozitor, al legii salarizării, de exemplu, arată foarte clar cum acești oameni de-al de Bolojan, de-al de USR, se joacă cu destinele a milioane de oameni.

Au în spatele lor o armată de propagandă în presă, influenceri, agenți de propagandă peste tot, care 90% este fosta armată de propagandă a lui Traian Băsescu din timpul regimului Traian Băsescu, și care folosește exact aceleași mijloace.

Useriștii care sunt urmașii tandemului Băsescu-Macovei, de tristă amintire și din acest punct de vedere, fac ce au făcut totdeauna.

Pentru ei, constituția sau Curtea Constituțională e bună când le convine, când nu, nu. Domnul Bolojan să nu se mai fofileze în chestiunea asta, să recunoască foarte clar: dacă-i cu Fritz sau dacă-i cu România.

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