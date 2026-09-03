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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan se întâlnește la Cotroceni cu Antonio Costa. Președintele Consiliului European ajunge apoi la Sofia și Atena
Antonio Costa și Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan îl primește joi, la Palatul Cotroceni, pe Antonio Costa, președintele Consiliului European. Întâlnirea are loc în cadrul unei vizite care include, în aceeași zi, opriri și în Bulgaria, respectiv Grecia.
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