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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan se întâlnește la Cotroceni cu Antonio Costa. Președintele Consiliului European ajunge apoi la Sofia și Atena

Antonio Costa și Nicușor Dan

Antonio Costa și Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 10:40

Președintele Nicușor Dan îl primește joi, la Palatul Cotroceni, pe Antonio Costa, președintele Consiliului European. Întâlnirea are loc în cadrul unei vizite care include, în aceeași zi, opriri și în Bulgaria, respectiv Grecia.

UPDATE

Nicușor Dan l-a primit pe Antonio Costa la Palatul Cotroceni în jurul orei 9.40.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Potrivit informațiilor transmise de Administrația Prezidențială, Antonio Costa va fi întâmpinat de șeful statului în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni.

Programul vizitei include o discuție între cei doi lideri, urmată de convorbiri oficiale între delegații. La finalul întrevederilor, Nicușor Dan și Antonio Costa vor susține declarații de presă comune.

Antonio Costa, vizită cu trei opriri în Europa de Sud-Est

După București, președintele Consiliului European urmează să se deplaseze la Sofia și Atena. Agenda oficială prevede întâlniri cu liderul bulgar Ruman Radev și cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.

Antonio Costa a mai efectuat o vizită în România în septembrie anul trecut. La acel moment, oficialul european a evidențiat rolul României în arhitectura de securitate a continentului, descriind țara drept un actor important pentru securitatea europeană.

Nicușor Dan a transmis, la rândul său, că prezența președintelui Consiliului European la București reflectă sprijinul și solidaritatea existente la nivelul Uniunii Europene.

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