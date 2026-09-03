Nicușor Dan se întâlnește la Cotroceni cu Antonio Costa. Președintele Consiliului European ajunge apoi la Sofia și Atena

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 10:40

Președintele Nicușor Dan îl primește joi, la Palatul Cotroceni, pe Antonio Costa, președintele Consiliului European. Întâlnirea are loc în cadrul unei vizite care include, în aceeași zi, opriri și în Bulgaria, respectiv Grecia.

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