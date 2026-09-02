Demers anti-România în Parlamentul European. În timp ce țara noastră riscă să piardă fonduri UE, Bolojan îl apără pe Fritz

România ar putea pierde încă 770 de milioane de euro din PNRR, bani legați de legea integrității. Situația a apărut după ce USR și liberalii lui Bolojan au sesizat partidele europene în legătură cu amendamentul care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar. Comisia Europeană a cerut oficial explicații despre modul în care legea ar urma să fie aplicată retroactiv. Oficialii europeni spun însă că legea integrității va fi analizată în cadrul celei de-a șasea cereri de plată din PNRR, care încă nu a fost trimisă de România. Realitatea PLUS a cerut solicitări atât de la USR cât și liderilor de la Renew Europe. Reprezentanții USR susțin însă că nu au cerut ca România să nu primească cele 770 de milioane de euro, ci să verifice respectarea de către România a legislației comunitare.
România are două săptămâni să explice Comisiei Europene anumite prevederi ale legii în urma căreia Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar, altfel riscă să piardă alți 770 de milioane de euro, bani legați de legea integrității. Comisia Europeană a cerut clarificări în urma presiunilor USR din Parlamentul European. Acum, oficialii europeni vor să afle cum poate fi aplicată legea retroactiv, ținând cont că amendamentul a fost votat în Parlament după ce Agenția Națională de Integritate l-a declarat pe Fritz incompatibil cu funcția.
Presiunile la Bruxelles și banii europeni
Pe surse, USR-istii sunt revoltați, se plâng la Bruxelles și cer rezoluții împotriva propriei țări. La pachet se discută și despre finanțarea ONG-urilor din România. Țara noastră ar putea să fie taxată de UE și în acest caz.
În exclusivitate la REALITATEA PLUS, europarlamentarul Luis Lazarus a lansat acuzații fără precedent. Potrivit acestuia, printre cei care blochează banii pentru România se află și Siegfried Mureșan, omul dorit de Ilie Bolojan la Palatul Victoria.
Acuzații lansate la adresa europarlamentarilor
În schimb, europarlamentarul AUR, Georgiana Teodorescu, a dezvăluit, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, că Nicu Ștefănuță și Gheorghe Falcă au cerut Comisiei Europene să facă o anchetă în România în legătură cu amendamentul Fritz și legea privind transparentizarea ONG-urilor.
De altfel, aliații USR și PNL - aripa lui Bolojan i-au trimis o scrisoare șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care îi cer să blocheze cele 770 de milioane de euro din PNRR până când România renunță la planurile de modificare a legii care a dus la încetarea mandatului primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Documentul a fost semnat de președintele PPE, Manfred Weber, și lidera grupului Renew Europe, Valerie Hayer.
Dominic Fritz trebuie să plece de la Primăria Timișoara
Între timp, președintele Nicușor Dan a promulgat legea privind reforma ANI. Iar Dominic Fritz trebuie să plece de la primăria Timișoarei până pe 29 septembrie, după ce a fost găsit în conflict de interese. Totodată, Fritz nu mai poate candida pentru alt mandat timp de 3 ani.
Bolojan susține că legea a fost făcută pentru Fritz
Deși le spune constant românilor cât de important este să atragem fonduri europene, Ilie Bolojan susține că această lege a fost făcută special pentru Dominic Fritz.
Culmea, după ce România a pierdut deja 770 de milioane de euro din PNRR din cauza legii salarizării, Ilie Bolojan a dat vina pe PSD, deși refuză să plece de la Palatul Victoria. După eșecul de la Bruxelles, premierul demis a susținut că „Guvernul actual nu are o responsabilitate”.