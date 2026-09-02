Demers anti-România în Parlamentul European. În timp ce țara noastră riscă să piardă fonduri UE, Bolojan îl apără pe Fritz

Publicat 2 sept. 2026, 21:24 Sursă Realitatea PLUS

România ar putea pierde încă 770 de milioane de euro din PNRR, bani legați de legea integrității. Situația a apărut după ce USR și liberalii lui Bolojan au sesizat partidele europene în legătură cu amendamentul care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar. Comisia Europeană a cerut oficial explicații despre modul în care legea ar urma să fie aplicată retroactiv. Oficialii europeni spun însă că legea integrității va fi analizată în cadrul celei de-a șasea cereri de plată din PNRR, care încă nu a fost trimisă de România. Realitatea PLUS a cerut solicitări atât de la USR cât și liderilor de la Renew Europe. Reprezentanții USR susțin însă că nu au cerut ca România să nu primească cele 770 de milioane de euro, ci să verifice respectarea de către România a legislației comunitare.

Distribuie articolul