Dungaciu cere desecretizarea banilor trimiși Ucrainei: „Acolo e o problemă de corupție cât casa”

Publicat 3 sept. 2026, 08:23 Sursă Realitatea PLUS

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, cere desecretizarea circuitului financiar dintre România și Ucraina, în contextul acuzațiilor de corupție apărute la Kiev. Acesta critică și decizia României de a susține renunțarea la dreptul de veto în politica externă și de securitate a Uniunii Europene.

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