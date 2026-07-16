Petrișor Peiu critică refuzul lui Nicușor Dan de a desecretiza ajutorul pentru Ucraina: „Își arogă un drept pe care Constituția nu i-l oferă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 09:44

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că președintele Nicușor Dan își arogă atribuții pe care Constituția nu i le conferă, după ce a refuzat să facă publică valoarea ajutorului financiar acordat Ucrainei. Într-un mesaj publicat joi, pe Facebook, senatorul îl acuză pe șeful statului de lipsă de transparență și de încălcarea principiilor democratice.

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