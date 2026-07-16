Petrișor Peiu critică refuzul lui Nicușor Dan de a desecretiza ajutorul pentru Ucraina: „Își arogă un drept pe care Constituția nu i-l oferă”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că președintele Nicușor Dan își arogă atribuții pe care Constituția nu i le conferă, după ce a refuzat să facă publică valoarea ajutorului financiar acordat Ucrainei. Într-un mesaj publicat joi, pe Facebook, senatorul îl acuză pe șeful statului de lipsă de transparență și de încălcarea principiilor democratice.
„Nicușor Dan își arogă singur un drept pe care Constituția nu i-l oferă: acela de a secretiza o parte din cheltuielile publice. Practic , omulețul de la Cotroceni ne spune două lucruri inacceptabile:
1. Că refuză să ne spună cât este valoarea ajutorului financiar acordat Ucrainei
2. Justificarea acestei secretizări este aceea ca astfel ar afla inamicul ( Rusia, adica) ce armament am cedat și ( pe cale de consecință) ce armament mai avem.”, a scris Peiu în postarea de pe Facebook.
Senatorul AUR susține că șeful statului refuză să comunice valoarea ajutorului financiar acordat Ucrainei și contestă argumentul invocat pentru această decizie. „Refuză să ne spună cât este valoarea ajutorului financiar acordat Ucrainei, iar justificarea acestei secretizări este aceea că astfel ar afla inamicul ce armament am cedat și, pe cale de consecință, ce armament mai avem”, afirmă liderul senatorilor AUR.
În opinia sa, autoritățile ar fi putut face publică doar valoarea totală a sprijinului acordat, fără a dezvălui informații privind echipamentele militare. „El ar fi putut să indice doar suma totală a ajutorului acordat, fără a specifica și ce armament este în interiorul acelei sume”, susține Peiu.
Acesta afirmă că transparența privind utilizarea banilor publici este o obligație a statului față de contribuabili. „Transparența totală a cheltuielilor publice face parte din contractul social: contribuabilii plătesc taxe și primesc în schimb anumite servicii din partea statului”, a scris senatorul.
În același mesaj, Petrișor Peiu lansează și o serie de întrebări privind posibilitatea ca, sub protecția secretizării unor cheltuieli, să fie ascunse și alte categorii de cheltuieli publice, fără a prezenta dovezi în acest sens.
„Dar dacă, sub acoperirea acestui secret se ascund și alte cheltuieli? De exemplu, acțiuni de lobby în străinătate sau chiar petreceri pe bani publici în țară sau străinătate? De unde știm că Dan nu a organizat , sub pretextul discuțiilor secrete despre Ucraina, sesiuni de lucru cu miniștrii Țoiu și Miruță pe un iaht la Monaco? Sau deplasări secrete cu avionul privat împreună cu prietenul Matei Păun pe unde știe acesta locurile mai bine?
Ultima dată când am avut un astfel de comportament al unui șef de stat, România a plătit scump deciziile secretizate ale regimului Carol al doilea!!”, a concluzionat liderul senatorilor AUR.