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Extern· 2 min citire
Tren de mare viteză, oprit dintr-un motiv neobișnuit: s-a terminat hârtia igienică. Ce a făcut conductorul
Tren mare viteză Germania/ Profimedia
Un tren de mare viteză din Germania a fost nevoit să oprească neprogramat dintr-un motiv mai puțin obișnuit: în toaletele garniturii nu mai era ... hârtie igienică. Pentru a evita disconfortul sutelor de pasageri, conductorul a coborât într-o gară din Hamburg și a mers la un supermarket din apropiere pentru a cumpăra noi rezerve.
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