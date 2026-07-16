Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Tren de mare viteză, oprit dintr-un motiv neobișnuit: s-a terminat hârtia igienică. Ce a făcut conductorul

Tren mare viteză Germania/ Profimedia

Tren mare viteză Germania/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 10:00

Un tren de mare viteză din Germania a fost nevoit să oprească neprogramat dintr-un motiv mai puțin obișnuit: în toaletele garniturii nu mai era ... hârtie igienică. Pentru a evita disconfortul sutelor de pasageri, conductorul a coborât într-o gară din Hamburg și a mers la un supermarket din apropiere pentru a cumpăra noi rezerve.

Un incident inedit a avut loc la bordul trenului de mare viteză ICE 2075, care circula din Westerland, pe insula Sylt, spre Berlin. Garnitura a fost nevoită să oprească neprogramat în stația Hamburg-Bergedorf după ce personalul a constatat că în toaletele trenului nu mai exista hârtie igienică, relatează publicația Der Spiegel, citată de Mediafax.

Pentru a rezolva rapid situația, conductorul a coborât din tren și s-a îndreptat către un supermarket aflat în apropierea gării. Imaginile distribuite pe rețelele sociale îl surprind revenind la bord cu trei pachete de hârtie igienică, suficiente pentru ca trenul să își continue călătoria.

O întârziere de 45 de minute

În urma opririi neprevăzute, trenul a ajuns la destinație cu aproximativ 45 de minute întârziere. Nu este clar cât din acest decalaj a fost cauzat de oprirea pentru cumpărături, însă episodul a devenit rapid viral și a fost preluat de presa germană.

Operatorul feroviar Deutsche Bahn a confirmat incidentul și a explicat că stocurile de consumabile nu au fost verificate înainte de plecare din cauza absenței neprevăzute a unui angajat.

Incidentul a devenit viral

Deutsche Bahn a anunțat că va intensifica verificările privind produsele și materialele necesare la bordul trenurilor pentru a preveni repetarea unei astfel de situații. Deși poate părea un incident minor, lipsa unui produs esențial a fost suficientă pentru a modifica programul unei garnituri de mare viteză și a afecta sute de pasageri.

Reacția conductorului a fost apreciată de numeroși utilizatori ai rețelelor sociale, care au considerat că soluția găsită a fost una practică și eficientă. Situația nu este însă fără precedent în Germania. În trecut, presa locală a relatat despre un pasager care a apelat serviciul de urgență după ce a descoperit că într-un alt tren nu exista hârtie igienică.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

tren mare vitezahârtie igienicăcoductorsupermarketGermania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe