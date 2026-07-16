Tren de mare viteză, oprit dintr-un motiv neobișnuit: s-a terminat hârtia igienică. Ce a făcut conductorul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 10:00

Un tren de mare viteză din Germania a fost nevoit să oprească neprogramat dintr-un motiv mai puțin obișnuit: în toaletele garniturii nu mai era ... hârtie igienică. Pentru a evita disconfortul sutelor de pasageri, conductorul a coborât într-o gară din Hamburg și a mers la un supermarket din apropiere pentru a cumpăra noi rezerve.

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