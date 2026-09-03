Coldea ar orchestra atacurile la Nicușor Dan și Pahonțu pentru a muta atenția de la Bolojan - SURSE

Publicat 3 sept. 2026, 14:43 Sursă Realitatea PLUS

Numeroase surse au declarat pentru Realitatea PLUS că Florian Coldea ar încerca să redirecționeze atenția publică de la dosarul Bogos-Trăilă și de la scandalurile care îi vizează pe Ilie Bolojan și USR. Printre subiectele care ar fi fost împinse în față se numără Lucian Pahonțu și scandalul NORDIS.

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