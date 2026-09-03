Coldea ar orchestra atacurile la Nicușor Dan și Pahonțu pentru a muta atenția de la Bolojan - SURSE

Numeroase surse au declarat pentru Realitatea PLUS că Florian Coldea ar încerca să redirecționeze atenția publică de la dosarul Bogos-Trăilă și de la scandalurile care îi vizează pe Ilie Bolojan și USR. Printre subiectele care ar fi fost împinse în față se numără Lucian Pahonțu și scandalul NORDIS.
Florian Coldea apelează la toate pârghiile posibile pentru a deturna atenția publicului de la problemele lui Ilie Bolojan și ale progresiștilor! Numeroase surse au declarat pentru Realitatea PLUS că s-a dat ordin pe unitate pentru presa aservită ca atenția să fie redirecționată de la dosarul Bogos-Trăilă către orice alte subiecte.
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Printre acestea se numără așa-zisele legături cu Securitatea ale lui Lucian Pahonțu, dar și eternul scandal NORDIS, pe care sistemul îl invocă de fiecare dată când are nevoie. Mai mult, Coldea ar vrea să scoată oamenii în stradă! Aceștia au înțeles însă că sunt folosiți și nu mai cad în plasa Generalului Negru. Jurnaliștii Realitatea PLUS au cerut un punct de vedere de la Florian Coldea, însă până la acest moment nu am primit niciun răspuns.
Ce spun sursele Realitatea PLUS despre presa aservită și Florian Coldea?
Zilele acestea, presa aservită acționează la ordinul generalului Florian Coldea, au confirmat surse de la vârful puterii pentru Realitatea PLUS! Scopul portavocilor sistemului nu este altul decât spălarea imaginii lui Ilie Bolojan și îngroparea scandalurilor legate de USR-iști, care sunt dispuși să îi lase pe români fără bani pentru salvarea șefului lor.
Televiziunile propagandistice pe la care au făcut tururi de forță toți reprezentanții progresiștilor, în frunte cu Ilie Bolojan, își trimit oamenii să facă presiuni pentru a menține atenția publicului asupra altor subiecte, împinse în față de Florian Coldea. Generalul Negru este la rândul său în pragul disperării, fiindcă magistrații au dat undă verde pentru trimiterea sa în judecată. În consecință, confirmă sursele Realitatea PLUS, fostul șef din servicii a programat mai multe atacuri, printre care și cel la adresa lui Lucian Pahonțu.
Cum ar fi fost acoperite subiectele despre Ilie Bolojan și progresiști?
Este deja clar cum oamenii presei aservite au încercat să acopere subiectele fierbinți despre dosarul în care este implicat Ilie Bolojan sau despre intervențiile în dauna României pe care le fac progresiștii în favoarea lui Dominic Fritz. În loc să primească întrebări despre aceste subiecte și să fie lăsați să se poziționeze, politicienii precum George Simion sunt hăituiți cu întrebări despre Lucian Pahonțu.
În direct la Realitatea PLUS, unul dintre membrii USR pare că s-a deconspirat din greșeală și i-a numit „colegi” pe jurnaliștii de la Recorder. Acest fapt întărește ipoteza că articolul despre Lucian Pahonțu a fost scris la comanda USR și a lui Florian Coldea, mai ales fiindcă deputata Corina Atanasiu nu a confirmat sau infirmat informația.
De ce este readus în atenție scandalul NORDIS?
Un alt subiect despre care sursele Realitatea spun că a fost împins la comandă pentru a-l acoperi pe Ilie Bolojan este legat de scandalul NORDIS. Pe grupurile de mesagerie au început să circule informații despre o așa-zisă mobilizare în stradă a păgubiților din dosar. Cu toate acestea, se pare că românii nu mai pică în plasă la astfel de manevre ale sistemului. La cel mai recent protest ținut în fața Palatului Cotroceni, generat de asemenea din cauza presei aservite care a urmărit să îl atace și pe președinte, numărul participanților a fost extrem de scăzut.
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Ce subiecte ar încerca „gașca lui Coldea” să îngroape?
Prin reînvierea scandalurilor, gașca lui Coldea vrea să îngroape în presă subiectele arzătoare, care îi vizează exact pe Ilie Bolojan și apropiații săi. Premierul demis trebuie să dea cu subsemnatul în dosarul deschis după întâlnirea cu Fănel Bogos, iar Dominic Fritz refuză să predea mandatul de la Timișoara. Useriștii sunt în stare chiar să facă România să piardă sute de milioane de la Uniunea Europeană pentru a-și salva președintele. Au făcut presiuni la nivelul Comisiei Europene, iar acum Ursula von der Leyen a dispus să fie analizată speța.