Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
EXCLUSIV | Milionarul ajuns în biroul lui Bolojan rupe tăcerea, în această seară la Miza Zilei, de la 20:55, doar la Realitatea PLUS
Publicat27 aug. 2026, 15:49
Actualizat27 aug. 2026, 15:51
Seara adevărului la Realitatea PLUS, milionarul care a ajuns în biroul lui Bolojan vine în platou. Cum au ajuns sacoșele cu bani la oamenii premierului demis, abuzurile din instituțiile statului și cum mecanismele puterii au fost unse cu șpăgi mascate.
Citește și
- 13:08Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre lecțiile pe care le-au învățat de la copiii lor
- 11:23Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre greșelile părinților
- 17:07Miza Zilei, cu Ana Maria Păcuraru, de la ora 20:55, la Realitatea PLUS. nterceptările explozive din preajma puterii, ce a turnat Cristina Trăila în fața anchetatorilor
- 11:27Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS, cu Ștefana și Cristian Samfira: „Am crescut împreună și am tras în aceeași direcție”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News