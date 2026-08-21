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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS, cu dr. Anca Bobircă: Legătura dintre menopauză și osteoporoză

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:57

Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS cu medicul Anca Bobircă, în premieră la Realitatea Plus.

„După menopauză, femeile pierd brusc din masa osoasă, iar asta ține foarte mult și de istoricul familial. Dacă mama a avut fractură de șold sau există un istoric de osteoporoză în familie, de bolile pe care le are femeia, fie tiroidă sau poliartrită reumatoidă, sau dacă menopauza s-a instalat foarte devreme, pot fi factori de risc suplimentari.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, de la ora 15:00.

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