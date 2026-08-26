Advertising
Advertising
Promo· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre greșelile părinților
Publicat26 aug. 2026, 11:23
Actualizat26 aug. 2026, 11:32
Ștefana și Cristian Samfira vorbesc, în premieră la Realitatea PLUS, despre greșelile pe care le fac părinții în creșterea copiilor și despre echilibrul dintre libertate și impunerea propriilor dorințe.
Citește și
- 17:07Miza Zilei, cu Ana Maria Păcuraru, de la ora 20:55, la Realitatea PLUS. nterceptările explozive din preajma puterii, ce a turnat Cristina Trăila în fața anchetatorilor
- 11:27Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS, cu Ștefana și Cristian Samfira: „Am crescut împreună și am tras în aceeași direcție”
- 11:58Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS, cu Ștefana și Cristian Samfira. Dezvăluiri despre relația lor
- 17:28În această seară de la 20:55, vă prezentăm în premieră documentul tăierilor pentru următorii 5 ani! Pensii și salarii înghețate pentru milioane de români
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News