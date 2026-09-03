1000 de persoane rămase pe drumuri în urma închiderii CET Govora. Cerem măsuri urgente!

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 19:17

Președintele AUR, George Simion, a fost prezent astăzi la CET Govora, în județul Vâlcea, unde a discutat cu o parte dintre foștii angajați ai companiei, aflați acum în preaviz, după oprirea activității centralei. Președintele AUR a analizat, de asemenea, stadiul lucrărilor la noua centrală pe gaze, care ar urma să preia furnizarea agentului termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea.

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