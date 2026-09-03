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Politica· 2 min citire

1000 de persoane rămase pe drumuri în urma închiderii CET Govora. Cerem măsuri urgente!

George Simion

George Simion

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 19:17

Președintele AUR, George Simion, a fost prezent astăzi la CET Govora, în județul Vâlcea, unde a discutat cu o parte dintre foștii angajați ai companiei, aflați acum în preaviz, după oprirea activității centralei. Președintele AUR a analizat, de asemenea, stadiul lucrărilor la noua centrală pe gaze, care ar urma să preia furnizarea agentului termic pentru municipiul Râmnicu Vâlcea.

În contextul actualei crize de pe piața forței de muncă, AUR condamnă închiderea activității CET Govora fără existența unor alternative clare pentru oamenii care își pierd locurile de muncă. Închiderea unei capacități energetice nu poate însemna pur și simplu trimiterea oamenilor acasă, fără un plan concret pentru protejarea angajaților și a comunității locale.

AUR solicită autorităților locale și naționale, în frunte cu premierul demis Ilie Bolojan, să ia de urgență măsuri pentru oamenii afectați și să asigure soluțiile necesare pentru ca locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea să nu suporte consecințele acestei situații.

În același timp, cazul CET Govora arată consecințele unei politici energetice care închide capacități de producție înainte ca alternativele care trebuie să le înlocuiască să fie pe deplin funcționale. România are nevoie de o politică energetică bazată pe securitatea aprovizionării, capacități proprii de producție și protejarea locurilor de muncă.

Soluțiile AUR în domeniul energiei au fost prezentate miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. AUR propune oprirea decarbonizării, finalizarea centralei de la Iernut, construirea centralei de la Turceni, construirea hidrocentralelor cu acumulare prin pompaj – Tarnița-Lăpuștești, Porțile de Fier, Bicaz – și finalizarea inelului național de 400 de kV.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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