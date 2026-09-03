AUR solicită CCR să publice de urgență deciziile privind conducerile TVR și Radioului Public. Au trecut 127 de zile de la constatarea neconstituționalității

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 17:58

Alianța pentru Unirea Românilor solicită Curții Constituționale a României urgentarea redactării și transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial a deciziilor pronunțate la 29 aprilie 2026 privind desemnarea membrilor Consiliilor de administrație ale Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune. Deși CCR a admis sesizările AUR și a constatat neconstituționalitatea hotărârilor Parlamentului, au trecut 127 de zile fără ca deciziile să fie redactate și publicate, iar persoane a căror desemnare a fost constatată ca fiind neconstituțională își continuă mandatele.

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